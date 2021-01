Luis Garicano: "Me parece que los fondos europeos en España se van a dar a dedo"

Luis Garicano (Valladolid, 1967) es eurodiputado de Ciudadanos y vicepresidente del grupo centrista RenewEurope en el Parlamento Europeo, donde vive de cerca la gestión del Fondo de Recuperación y Resiliencia, cuyo reglamento ya está terminado y se aprobará definitivamente en febrero.

Esta norma, que analiza en una entrevista con Vozpópuli, ha fijado que hasta que los países no avancen en las reformas estructurales que les pide Bruselas, cumpliendo hitos concretos, no recibirán el dinero, lo que podría suponer un problema para España, donde uno de los partidos que integra el Ejecutivo, Unidas Podemos, no está de acuerdo con algunas propuestas, como la polémica reforma de las pensiones.

P. ¿Pueden los países posponer algunas de las reformas, como la de pensiones por ejemplo, o tienen que emprenderlas todas a la vez?

R. Formalmente en el reglamento no se especifica eso. La Comisión tiene que proponer qué nota da a cada plan, sólo si le da una 'A' al país, se aprueba su plan, y ese país tiene que haber puesto esos compromisos por escrito. Ahí está la mano izquierda y la presión que quiere hacer la Comisión para asegurarse de que las reformas no se prometen para la siguiente legislatura. Aun así, es importante ver que los desembolsos y compromisos de gasto son para 2021 y 2022, así que se puede prever que la Comisión exija las reformas a lo largo de 2021 y 2022.

P. Entonces, ¿el Gobierno ha previsto en su plan hacer las reformas estructurales entre este año y el próximo?

R. Mandaron un documento el 15 de octubre que era muy chapucero, un programa electoral elaborado por un becario, no tenía hitos ni metas concretas ni ningún objetivo ni nada sobre la gobernanza. Todo eso tendrá que aparecer en el documento final, que tienen que enviar antes de la fecha límite en abril. Aparte, se supone que han enviado esta semana un plan de reformas, pero yo no lo he visto, ni sé qué es exactamente lo que han mandado.

P. Se espera que el plan definitivo lo envíen este mismo mes…

R. Tengo la idea de que quieren efectivamente adelantarse lo máximo posible, porque hay un 13% del dinero que entra directamente en cuanto se aprueba el plan, y querrán tenerlo cuanto antes. Serán unos 10.000 millones (el 13% de los 72.000 millones que le corresponden a España en subsidios) que se reciben en el instante en que se apruebe el plan.

P. En cuanto al sistema de adjudicación de las ayudas a las empresas, ¿qué opina del real decreto-ley que agiliza las trabas burocráticas?

R. Lo que más me preocupa y sorprende es la integración ente todos esos cambios y la legislación europea. No está claro que la forma en que el Gobierno quiere entregar las ayudas del plan de recuperación a la empresa privada se vaya a hacer respetando a la UE.

Lo vamos a ver en la práctica, pero la impresión que tengo es que se están haciendo de forma “dedocrática”, a dedo, que todos los planes que salen tienen el nombre de una empresa tachado que es la que lo ha elaborado, como lo de la tesis de Dani. Escribes la ayuda de forma que no parece que no es para alguien, pero está dada de antemano.

Sería un despropósito que Sánchez pida apoyos al resto de partidos para aprobar reformas que no apoyan ni sus ministros”

P. Para recibir el resto del dinero tendrán que ir ejecutando los hitos de las reformas, ¿cree que Pedro Sánchez será capaz de sacar adelante reformas como la de pensiones con la oposición de Podemos dentro de su propio Gobierno?

R. Tiene que conseguirlo. No puede pedirle al resto de partidos políticos que le apoyen unas reformas que ni siquiera sus ministros apoyan. Sería un despropósito. Lo que no puede ser es que si ni el Gobierno lo apoya, se lo pida al resto de partidos. El Gobierno tiene que venir entero.

P. Uno de los escollos principales es la reforma de pensiones, ¿lo que plantea el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, es lo que pide la Comisión?

R. Sé que Escrivá mandó papeles en otoño, pero creo que la Comisión no lo tiene comprado. Lo que Europa quiere es que las pensiones sean sostenibles, le da igual que las pensiones se recorten o que suban, o que se suban los impuestos, o que se extienda el periodo de cotización, o lo que sea con tal de que sume. La Comisión no tiene una preferencia, lo que quiere es que sea sostenible. Lo que no sé es si será suficiente con esta idea del Gobierno de reintroducir la revalorización con el IPC, demorar la edad de jubilación y ampliar el periodo de cotización.

P. Con esas dos medidas se puede alcanzar un ahorro de 16.000 millones de euros al año, pero es verdad que el coste total de las pensiones es de unos 140.000 millones...

R. Claro, no es tan sustancial, sobre todo teniendo en cuenta la jubilación de los babyboomers y que los sueldos de los que entran al mercado laboral son más bajos de los que los que salen (y se jubilan).

La Comisión no pide más flexibilidad, pero no va a permitir que se derogue la reforma laboral"

P. La reforma laboral es otro de los asuntos clave que también requerirán un acuerdo entre los dos partidos del Gobierno, ¿qué espera la Comisión de España?

Si ves las recomendaciones incluidas en el Semestre Europeo, recomiendan asegurar que los servicios sociales y de empleo tienen capacidad para ofrecer un apoyo eficiente, mejorar la transición hacia contratos indefinidos y crear un sistema de incentivos a la contratación, entre otras. Por ejemplo en el fomento de contratos indefinidos, la Comisión señala que hemos hecho un progreso muy limitado, querría que se eliminaran contratos como el de obra y servicios y todos esos contratos fake que tenemos en España.

P. ¿Y dar más flexibilidad al mercado laboral?

R. No piden nada de flexibilizar el mercado laboral, pero no te van a permitir que eches atrás. Una cosa es que no te pidan nuevos esfuerzos pero otra cosa es que deshagas los que has hecho.

P. ¿Podría haber un problema entonces si el Gobierno deroga lo que denomina “los aspectos más lesivos” de la reforma laboral de 2012?

R. Sí. Además de que lo que es lesivo es que en España en cuanto pasa algo se despide a todo el mundo. Si en vez de eso, una empresa se puede descolgar del convenio y adaptar el salario, por ejemplo, sería mucho menos lesivo que tener muchos millones de parados cada vez.

La gente se niega a aceptar que ya hemos vivido en cuatro ocasiones con el paro por encima del 20% y eso no le pasa a ningún país. Es porque aquí solo hay un mecanismo de ajuste: cesar a la gente, en vez de adaptar horas o salarios como se hace en todos los países. El ciclo económico es común a todos los países, pero lo que no existe en otros países es que se despida a tres millones de personas cada vez.

Los ERTE abren una posibilidad de fraude, no se pueden quedar para siempre”

P. ¿Puede ser que los ERTE se consoliden en el mercado laboral como sistema de ajuste?

R. Los ERTE abren una posibilidad de fraude, no se pueden quedar para siempre. Tiene que haber un sistema, pero el peligro es que haya una posibilidad de que una empresa acuerde una jornada de ocho horas de trabajo y cuatro las pague el Estado, con la picaresca española que hay. Tendrá que haber un sistema de ajuste de plantilla, una forma de ERTE, pero el que hemos hecho ahora era sencillo porque había que hacerlo con urgencia.

P. ¿Esa suerte de ERTE debería tener exoneraciones en el pago de cotizaciones a la Seguridad Social?

R. Todo el tema de la Seguridad Social ha tenido mucho que ver con la pandemia y seguramente sería una forma menos generosa.

P. Ahora está casi cerrado que los ERTE se alargan hasta el 31 de mayo, lo que supone un incremento del gasto que no estaba contemplado en los Presupuestos, ¿le preocupa?

R. El Plan Presupuestario no contempla que vamos a entrar en una recesión otra vez, con esta tercera ola, que supone un gasto enorme adicional y una pérdida de ingresos porque no va a haber actividad económica, lo que va a suceder es que va a haber un agujero. El déficit va a ser mucho mayor de lo previsto, será superior al 10% en 2020, 2021 y 2022.

Los Presupuestos no contemplan que vamos a entrar en recesión con la tercera ola”

P. ¿Cuándo va a desactivarse la cláusula de escape y va a volver a estar en vigor el Pacto de Estabilidad y Crecimiento?

R. Esa es la grandísima pregunta escondida que nadie plantea y cuya respuesta nadie sabe en Bruselas. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) está suspendido. Ahora la cuestión es cómo se vuelve a iniciar, aquí la legislación es muy contradictoria, si la forma de activar fuera la misma que desactivar, la comisión necesita mayoría cualificada y eso no va a suceder porque ni España, ni Francia, ni Italia, ni Grecia… van a estar a favor de activarlo.

Yo que creo que se necesita mayoría, así que mi apuesta es que el PEC no se va a activar hasta que no se reforme el propio pacto. Lo que pasa es que los números clave, el 60% de deuda pública sobre PIB y el 3% de déficit público sobre PIB, están recogidos en el Tratado de Maastricht y modificar eso no es nada fácil. Europa se enfrenta a un potencial callejón sin salida, a una situación muy muy complicada, porque unos países querrán reformarlo y otro no, y eso podría llevar a un impasse.

P. ¿Los elevados niveles de deuda pública podrían llevar a una situación en la que todo estalle por los aires?

R. Hay dos elementos clave y los dos dependen de Europa. Uno es si el Banco Central Europeo (BCE) va a seguir comprando deuda sin límite. Actualmente, el Programa de Compra de Emergencia por la Pandemia (PEPP, por sus siglas en inglés) permite al BCE comprar en pesos diferentes a la clave de capital de los países, un requisito que siempre ha estado vigente en la política monetaria. Con este plan, puede comprar más de los países que lo necesiten que de los otros para eliminar los diferenciales de interés.

Pero en algún momento el BCE va a decir que ese programa ya se ha terminado: 'ya no hay pandemia, vamos a comprar en proporción a todo el mundo', y ahí los diferenciales (las primas de riesgo) se dispararán y los países con más riesgo se enfrentarán a un aumento de los tipos de interés y del coste de financiación.

P. España no es de los países más endeudados en relación a su PIB, ¿estaría en ese grupo de riesgo?

R. La deuda no es lo importante sino su sostenibilidad. El mercado evalúa cómo va a estar el país dentro de 10 años. Por ejemplo, cuánto le va a costar en puntos de PIB la diferencia entre ingresos y gastos en pensiones, es lo que le asusta al mercado y es lo que lleva a que la Comisión pida que resolvamos el problema de una vez para siempre. Si resolviéramos el problema de las pensiones, creo que este riesgo no estaría ahí.

Estamos en ese momento parecido al de Zapatero de 2009, hay que evitar llegar a lo que sucedió en 2010"

P. Un cambio del BCE es el primer riesgo, ¿cuál es el segundo?

R. El segundo riesgo viene también de Europa, pero de la parte fiscal. Si España no está siendo responsable y la deuda no es sostenible y ve que no se están haciendo los deberes, la Comisión puede congelar los pagos si no se cumplen los hitos. Y también hay un freno de emergencia, el holandés, que ha pasado al reglamento y que dice que un país puede pedir que se paren los pagos si sospecha que otro país no está cumpliendo.

Estamos en ese momento parecido al de Zapatero de 2009, tienes acceso al mercado, capacidad de endeudamiento… pero tienes que anticipar lo que pasó en mayo de 2010, en que de repente te dicen los socios y el BCE que no puedes seguir por ahí, y de repente tienes que dar un giro. Hay que anticipar esto y evitar llegar a ello.