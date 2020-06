Lufthansa incrementa desde este lunes los vuelos entre Alemania y Mallorca

El grupo alemán Lufthansa -que cuenta con las aerolíneas Lufthansa, SWISS, Brussels Airlines y Eurowings-, aumenta las conexiones con Palma de Mallorca desde este lunes, cuando ha llegado al aeropuerto de la isla un Airbus A320 de Eurowings desde Düsseldorf. Lufthansa, que ha continuado operando algunos aviones durante la crisis sanitaria, ya informó de que a partir del 1 de junio aumentaría sus conexiones con Mallorca tras finalizar los cronogramas de repatriación de la compañía.

En los primeros 15 días de junio, las aerolíneas del grupo tendrán en servicio 160 aviones, el doble de los que han tenido durante las restricciones al transporte aéreo, para realizar vuelos desde ciudades como Múnich, Hamburgo o Düsseldorf a Mallorca y otros destinos europeos especialmente turísticos para los alemanes como Creta (Grecia) y Sylt y Rostock (Alemania). Su actividad en España aumentará a partir de la segunda quincena de junio, cuando operará 330 vuelos sólo desde y hacia los aeropuertos españoles, según ha informado el grupo.

Esto supone que desde mediados de junio el grupo Lufthansa multiplicará por cuatro el número de frecuencias operadas con respecto al inicio de la pandemia, pasando a 165 vuelos semanales. Lufthansa conectará Alemania con los aeropuertos de Alicante, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Jerez de la Frontera, Málaga, Madrid, Menorca, Palma de Mallorca, Tenerife y Valencia.

Restricciones a viajeros

La compañía aérea reacciona así al "aumento de interés" de sus clientes a medida que se levantan gradualmente las restricciones en Alemania. Este país, con una situación epidemiológica favorable, pretende que el turismo en Europa se restablezca desde el 15 de junio. No obstante, Lufthansa recuerda a los viajeros que tengan en cuenta las restricciones de entrada y cuarentena de los respectivos destinos.

Alemania no sólo es el segundo mercado emisor de turistas más importante para España después de Reino Unido, sino que además cientos de sus ciudadanos cuentan con residencias en Mallorca y reclaman poder viajar a la isla cuanto antes en el ejercicio del derecho de la propiedad.

En España, actualmente existe un 'veto' a los viajeros que llegan por tierra, mar o aire. En el caso de las fronteras aéreas, mientras dure el estado de alarma sólo pueden entrar aquellos que sean ciudadanos españoles, residentes en España, trabajadores transfronterizos, profesionales sanitarios o del cuidado de mayores que se dirijan a ejercer su actividad laboral o personas que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad.

Esto no significa que no lleguen aviones o no puedan entrar viajeros al país, sino que hasta que no se levante el estado de alarma en el destino no podrán cruzar la frontera aquellos que no cumplan los requisitos. Además, los viajeros que lleguen a España tendrán que pasar 14 días en cuarentena, según una orden del Ministerio de Sanidad aprobada el mismo día. Esta no sólo afecta a los extranjeros, también a los ciudadanos de nacionalidad española que regresen, y estará vigente mientras dure el estado de alarma.

Rutas 'seguras'

No obstante, aunque el Gobierno permitirá la llegada de turistas extranjeros desde el 1 de julio, ya en la segunda quincena de junio pretende crear rutas turísticas "seguras" entre regiones que hayan completado el proceso de 'desescalada', como Baleares y Canarias, y otras zonas europeas con una situación epidemiológica similar. Para ello, pretende abrir las fronteras aéreas y levantar la cuarentena obligatoria de 14 días en esas comunidades, tal y como informó Vozpópuli hace días.

Las fuentes consultadas por este medio apuntan que, de aprobar Bruselas estas rutas, serán los gobiernos regionales -junto a los operadores turísticos- quienes trabajen conjuntamente en las próximas semanas para alcanzar acuerdos y hacer efectivas esas conexiones.

El ministro de la Embajada de Alemania en España, aseguraba en una entrevista con Vozpópuli este fin de semana que espera "que podamos frenar la propagación del coronavirus en toda Europa para que las restricciones puedan ser levantadas aún antes de julio, para españoles y alemanes por igual"; pues, en tal caso, "no hay ninguna duda de que los alemanes volverán a viajar a España".