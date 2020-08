Lorenzo Amor (ATA): "La prestación de autónomos es un absoluto fracaso"

Lorenzo Amor (Córdoba, 1965) es vicepresidente de la CEOE y presidente desde el año 2004 de la Federación Nacional de Organizaciones de Autónomos (ATA), la organización más representativa de autónomos en España. Él mismo es autónomo desde el año 1987 y vive a caballo entre Madrid y Jerez de la Frontera.

Voz defensora de los derechos de los trabajadores por cuenta propia y habitualmente crítico con la gestión del Gobierno, Amor advierte en una entrevista con Vozpópuli de que si el Gobierno no diseña ya una hoja de ruta de más medidas económicas, desaparecerán 300.000 autónomos y se perderá más de un millón de empleos de aquí a fin de año.

Pregunta.¿Cómo definiría la situación actual de los autónomos en España?

Respuesta. La situación de los autónomos la veo como la de la economía. Hemos vivido momentos duros de confinamiento, pero había una esperanza e ilusión en junio, cuando todo empezó a marchar medianamente bien, incluso en la primera quincena de julio, pero luego vimos a partir de la segunda quincena de julio que la activación empezó a ser menor y desde el 15 de agosto ha habido un cambio de tendencia brutal que nos tiene muy preocupados.

Este cambio de tendencia ha coincidido con los rebrotes, con las restricciones de países de la Unión Europa al turismo, con la caída de la demanda, la pérdida de confianza del consumidor y de los autónomos. Todo esto ha empezado a generar alarma en el colectivo. Hemos notado ese cambio de tendencia con un freno importante de la actividad. A esto hay que añadir la situación sanitaria que tenemos, los rebrotes, y la vaga respuesta en materia económica que ha dado el Gobierno.

P. Ante esta situación, ATA y el resto de asociaciones de autónomos están pidiendo que se reactive la prestación extraordinaria por cese de actividad, ¿qué respuesta les han dado?

R. La prestación que se puso el día 1 de julio es un absoluto fracaso porque no está cubriendo la situación calamitosa que están viviendo muchos autónomos. En julio se activó el 92% de los autónomos, queda un 8% que no han vuelto a abrir y algunos no saben si van a poder abrir alguna vez. Porque algunos de ellos son hosteleros que tienen su bar dentro de una instalación deportiva y al no haber público no facturan. Ahí o en un centro de mayores en el que tienen un pequeño bar, o en parques de ocio... ésos no han abierto. También hay autónomos que se dedican a los eventos, la cultura, la música, el espectáculo… que tampoco han abierto.

La prestación sólo ha llegado a 125.000 autónomos desde julio y tenemos 280.000 que no han abierto y un millón que están en la cuerda floja.

P. ¿Por qué no ha llegado la prestación a esos 280.000 que no han podido abrir su negocio?

R. Por las rigideces: piden doce meses de cotización, los autónomos que se han acogido a la tarifa plana en los últimos tres años lo tienen muy difícil porque no han cotizado. También los autónomos emprendedores del último año han quedado fuera. Y algo que el Gobierno no dijo es que se quedarían fuera los que tienen pluriactividad, porque ahora a posteriori nos hemos enterado de que es compatible con la actividad por cuenta propia pero no con los de cuenta ajena.

En materia económica el Gobierno sigue de vacaciones"

P. ¿Qué valoración hacéis entonces de la medida estrella para autónomos?

R. No ha funcionado. Además, en junio le pedimos al Gobierno que pensara un mecanismo en caso de rebrote, no nos hicieron caso y ahí está: 40.000 autónomos del ocio nocturno han perdido su sustento de vida y no se les ha dado respuesta. En la hostelería hay toque de queda a las 12 de la noche y muchos no van a poder sostener eso.

Nosotros acatamos las medidas sanitarias que se han aprobado en verano porque la salud es lo primero, pero en materia económica el Gobierno sigue de vacaciones.

P. ¿Cómo debería ser la prestación?

R. Tendrían que cobrarla todos los que se vean obligados por fuerza mayor a causa de los rebrotes a cerrar su negocio, o aquellos que por esa razón pierdan un 75% de su facturación, aunque yo bajaría ese porcentaje hasta el 50%.

El Gobierno tiene que dar respuesta como ha dado la Unión Europea con los 21.300 millones de euros del instrumento SURE. No hay excusa para no implementar con ese dinero que nos ha dado Europa. Si Europa ha dado respuesta España debe hacerlo también.

P. Pero con esos 21.300 millones no es suficiente para asumir el coste de los ERTE y la prestación para autónomos...

R. Si ya tenemos el SURE y hay que ir al MEDE para poder pagar las prestaciones, habrá que ir. El objetivo de país es salvar autónomos, empresas y empleo antes de que nos llegue una catástrofe porque si dejamos sin salvar empresas, autónomos y empleo va a ser drásticamente imposible remontar. Van a caer los ingresos y van a aumentar los gastos. O pagamos y ayudamos o entre caída de cotizaciones sociales y pago de desempleo es la quiebra absoluta.

Merkel ha vuelto de vacaciones y lo primero que ha hecho es prorrogar los ERTE hasta 2022 y dar certidumbre. Es lo que pedimos al Gobierno: certidumbre"

P. ¿Qué le están pidiendo al Gobierno?

R. Hemos pedido, como otros países, una reducción del IVA con carácter temporal para alentar el consumo en actividades como el turismo, la hostelería, la peluquería, el gimnasio… que consideramos necesario activar. Pero no hemos tenido respuesta.

El lunes 7 de septiembre hay reunión con el Ministerio de Trabajo. A partir de ahí espero que también nos convoque el Ministerio de Seguridad Social porque hay que darle respuesta urgente a los autónomos. Lo del IVA por ejemplo lo tendrá que analizar Hacienda o Economía.

P. ¿Qué esperan de esa reunión con Trabajo y sindicatos?

R. Solucionar los problemas de empleo es el objetivo principal. El plan tiene que ir encaminado en primer lugar ahí. Angela Merkel ha vuelto de vacaciones y es lo primero que ha hecho: prorrogar los ERTE hasta 2022 y dar certidumbre. Es lo que pedimos al Gobierno: certidumbre

P. También está sobre la mesa la futura Ley de Teletrabajo, ¿qué opinan del planteamiento que hace el Gobierno?

R. Somos la organización de autónomos de CEOE, estamos en sus postulados. El teletrabajo ha venido para quedarse pero si las empresas tienen una nueva carga van a desestimarlo. Lo que no parece lógico es que sea una carga para las empresas y que la Administración quiera quedarse fuera de esa ley.

P. Dígame que tres medidas serían clave, en su opinión, para la economía y los autónomos.

R. Creemos que hay tres o cuatro medidas que son fundamentales: prorrogar los ERTE para ese 40% de autónomos que tienen trabajadores, pero como mínimo hasta el 1 de abril que se inicia la temporada turística y que es Miércoles Santo, no para el 31 de diciembre; poner en marcha la prestación por cese de actividad extraordinaria para los autónomos que están en dificultades, y reducir temporalmente las cotizaciones a la Seguridad Social para autónomos y trabajadores al tiempo que se alivian cargas para las empresas.

Aparte creemos que habría que incentivar el consumo vía rebaja del IVA del 50% para determinadas actividades, y también establecer deducciones fiscales por arreglos de vivienda y arreglos del hogar, dando incentivos a actividades que puedan generar valor añadido y empleo, tanto en automoción, como reformas, como obra pública. Por último: financiación. Tiene que llegar por aplazamientos, moratorias de impuestos cuando hay dificultades o falta liquidez, pero también vía líneas de crédito.

Espero que el Gobierno cuanto antes inicie ese diálogo y pongamos una hoja de ruta, porque si no vamos a perder 300.000 autónomos y más de un millón de empleos de aquí a finales de año.