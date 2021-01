Lorenzo Amor: “He visto llorar a más autónomos en 10 meses que en cinco años de la anterior crisis”

Ser autónomo implica recibir un baño de realidad cada vez que sale el sol. Frente a la propaganda que han vertido los gobiernos durante esta crisis sanitaria, el día a día, que ha estado marcado por las dificultades desde los primeros compases del año pasado. Cada vez que un político decidía un confinamiento o una medida restrictiva de la actividad comercial, decenas de empresas quedaban entre la espada y la pared.

Lorenzo Amor representa a la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), de la que es presidente, y en esta entrevista conversa sobre la mala situación que vive una buena parte de ellos. En la conversación, lamenta la escasez de medidas para proteger a estos ciudadanos que se han tomado en estos últimos meses, lo que ha situado a miles de ellos en una situación límite, confiesa.

Pregunta: Los autónomos siguen con el Resistiré puesto en la radio todo el día…

Respuesta: Los autónomos están resistiendo y aguantando. La inmensa mayoría de los autónomos, aunque la actividad ha caído por encima del 60%, está aguantando como puede. Fíjate, han perdido más de 65.000 millones de euros este año. Eso es muchísimo.

P: Y si el dato se analiza de forma individualizada...

Pues mira, más de 1 millón ha perdido más de 30.000 euros.

P: Mala situación…

R: Aunque hay más de 350.000 que están en cese de actividad, es decir, compatibilizando el alta de autónomos con el cobro del cese de actividad, la pérdida de autónomos no ha sido tan elevada como la que se pueda registrar en los próximos meses. No sabemos de esos 350.000 cuántos van a poder aguantar.

P: ¿Cómo ha cambiado la situación para los autónomos con la llegada del nuevo año?

R: Pues mira, subió la cuota en 3 euros para los que están en la base mínima y 12 para los que están en la máxima. Esto es una mala noticia. Es cierto que es un acuerdo al que llegamos con el Gobierno en 2018 por una mejora de las prestaciones para los autónomos, pero es verdad que entonces la economía creía un 3%, mientras que ahora está cayendo entre el 10 y el 12%. Hemos pedido que aplace la subida, como se ha hecho con el incremento del Salario Mínimo Interprofesional. ¿Por qué? Porque los autónomos están en una situación muy compleja ahora.

P: Porque no sólo aumenta la cuota…

R: Es que también han subido los seguros. Los concesionarios también tienen que afrontar un aumento del impuesto de la circulación; también ha aumentado el IVA de las bebidas azucaradas…mientras otros países han bajado impuestos y cotizaciones, aquí se ha hecho lo contrario y no creo que sea lo adecuado ante la situación económica y financiera de las empresas y los autónomos españoles.

P: Mójese, ¿se criminaliza a las empresas? ¿Hay hostilidad?

R: Lo que es evidente es que el apoyo de las administraciones al tejido empresarial ha estado muy por debajo del de otros países de Europa. Es verdad que aquí se puso en marcha una línea de ayudas, como es la de cese de actividad, pero no es suficiente. En otros países, ha habido ayudas directas. Aclaro: ayudar a un autónomo con 600 euros no es suficiente y se van a ver las consecuencias en el futuro. También se ha puesto en marcha una línea de créditos ICO y una serie de aplazamientos y moratorias, pero eso no son ayudas.

P: ¿Cree que va a cambiar esa política?

R: Mira, estamos ya con la tercera ola de covid encima. Hemos visto cómo Reino Unido acaba de destinar más de 5.000 millones de euros a ayudar a las empresas ante esta circunstancia. Alemania, Italia o Francia han dado ayudas directas. Aquí hay ERTEs y ayudas por cese de actividad. Muy, muy escaso. Los autónomos se sienten abandonados.

P: Le habrán llegado muchas historias tristes en este tiempo…

R: He visto llorar a más autónomos en 10 meses que los que vi llorar en 5 años de la anterior crisis. Eso refleja su situación. Hay muchos en estos momentos con su negocio cerrado que en una situación normal se habrían dado de baja y que ahora se agarran a una ayuda de 600 euros. Lo que no sabemos es si estos autónomos van a volver a abrir o a volver a la actividad. Hay que tomar los datos con cautela…

P: Como el de los trabajadores que volverán a su puesto de trabajo tras el ERTE…

R: Eso es. Ahora mismo, hay 750.000 trabajadores en ERTEs. Muchos de ellos no van a regresar a su puesto. Tenemos 350.000 autónomos que están dados de alta, pero que evidentemente no van a volver en su totalidad. Y tenemos una tercera ola, están empezando las restricciones y nos da la sensación de que el agotamiento económico y financiero de los autónomos cada vez es mayor. Hemos empezado a vacunar, pero desgraciadamente ya es tarde para muchos autónomos.

P: Existía el mantra de que España tenía la mejor sanidad del mundo y se ha visto desbordada. Otro de los tópicos era que había que fomentar el emprendimiento…

R: En primer lugar, creo que la sanidad pública, y el sector privado también, han estado a la altura de las circunstancias y tengo que agradecer todo el esfuerzo que han hecho. También las mutuas de accidentes de trabajo, que han hecho una encomiable labor. Y a ver, en España incluso en 2020 ha habido iniciativas de emprendedores. El problema de España es que todavía emprender es caro, lento y entraña mucho riesgo. Si en España ser autónomo fuera fácil y sencillo, en lugar de 3 millones habría 9. Aquí el problema es que se vitorea y se ensalza a los que empiezan, pero luego se les abandona y, si fracasan, se les deja en la cuneta. En España, cuando un autónomo fracasa se convierte en un arruinado para toda la vida. No hay cultura de ‘segunda oportunidad’ aquí.

P: Por eso quizás hay tanto miedo al fallo…

R: Es que aquí cuando un autónomo debe a Hacienda o a la Seguridad Social, ya no levantará cabeza. Es más, los autónomos que ahora se jubilen con deudas con la Seguridad Social, no se les permite cobrar la pensión. Ni siquiera que haya una parte de esa pensión que se cobre y otra que se dedique a la amortización de deuda. No hay cultura de la segunda oportunidad.

P: ¿En qué se diferencia ser autónomo en España y en otro país de Europa?

R: Aquí hemos dotado de mucha protección social a los autónomos, pero no le hemos dotado de la protección suficiente ante su fracaso. O ante el cierre de un negocio. Las trabajas siguen estando ahí. Hoy, en España poner en marcha una actividad sigue siendo una tarea compleja. La asunción de riesgos es mayor que en cualquier otro de Europa, ni que decir de los países anglosajones. No hemos dado seguridad a los emprendedores y eso se nota.

P: ¿Es España un infierno fiscal para los empresarios?

R: España es un infierno fiscal y lo será mientras que su tasa de economía sumergida sea del 24%. Eso nos convierte en un infierno fiscal con respecto a los mejores países de la UE. Aquí, el pago de impuestos se reparte entre menos que en otros países, y eso explica la situación actual, tanto para autónomos como para empresas o ciudadanos.

P: Pero a ver, ya sabe que unos de los principales señalados por no pagar todos los impuestos que deberían son los autónomos. No le cuento nada nuevo…

R: Es que considerar autónomo al fontanero que va a hacer una chapuza a la casa y no está dado de alta creo que eso es un error. El problema no está en el autónomo, el problema es de quien ejerce sin estar dado de alta. Vuelvo a insistir: hay un 24% de economía sumergida.

P: ¿Cree que la economía sumergida ha suavizado el dato de cierre de empresas?

R: Bueno, la economía sumergida ha estado en España siempre, pero es posible que en España incremente en los próximos meses. Habrá autónomos que no puedan pagar las cotizaciones y decidan ejercer de la otra forma.

P: ¿Cuáles son sus previsiones para 2021 con respecto al sector? Sé que es difícil hacer vaticinios, pero me gustaría escucharle…

R: Hay que ver la evolución de la pandemia y los resultados de la vacuna. Ahora bien, lo que sí me atrevería a afirmar es que la mitad de los 350.000 autónomos que perciben la ayuda por cese de actividad no volverán a levantar la persiana.

P: Duro…

R: Bueno, también es cierto que están en la misma situación los 750.000 trabajadores en ERTE. Hay muchas empresas que cada vez están peor y más agotadas. Es la realidad. A mí me gustaría ser voluntarista, pero prefiero ser realista y el nivel de endeudamiento de las empresas y de los autónomos cada vez es mayor. También la presión que tenemos encima. Espero un primer trimestre muy duro en el tema sanitario y el económico.

P: ¿Fluye el crédito o hay un cerrojazo?

R: Nuestras entidades financieras han jugado un papel fundamental en estos meses. Son muchos los autónomos a los que se ha concedido aplazamientos y moratorias. Creo que nuestro sistema financiero estaba mejor preparado que en 2008. Me gustaría que el sistema financiero siguiera apoyando al sistema empresarial en los próximos meses porque muchas empresas lo van a seguir necesitando.

P: ¿Qué espera de los fondos europeos? ¿Llegarán a los autónomos o se los quedarán otros?

R: Lo que espero es eficacia y transparencia. Que esos fondos sirvan para recuperar el país, para generar empleo y actividad…No me gustaría que terminaran en un nuevo Plan E. Me gustaría que llegaran a las pequeñas y empresas y los autónomos. La CEOE ha presentado 21 proyectos tractores y, como vicepresidente de CEOE, te puedo decir que cubren a todo el tejido empresarial, desde las grandes empresas hasta las pymes y autónomos. Ojalá que en el reparto de esos fondos se piense en el tejido empresarial.

P: ¿No teme que quien tenga menos capacidad de hacer lobby pueda salir perjudicado?

R: Por eso he dicho que como CEOE hemos presentado 21 proyectos tractores…Mira, cuando una compañía de telecomunicaciones accede a un proyecto para implantar el 5G por toda la ‘piel de toro’, detrás de eso hay muchos autónomos trabajando y haciendo labores técnicas. Creo que es un ejemplo muy claro de por dónde tienen que ir las ayudas.

P: El otro día le vi de Rey Melchor en la cabalgata de Jerez de la Frontera…

R: Ya lo fui en 2014. Este año, desgraciadamente, por la situación de la pandemia el trío de reyes nos hemos tenido que repartir en estancias diferentes para atender a las más de 30.000 familias que han acudido a visitar a los Reyes Magos. Ha sido una experiencia inolvidable. Hemos intentado repartir ilusión y los niños nos han vuelto a dar ejemplo.

P: ¿Qué le decían los niños?

R: Pues mira, me emocioné en varias ocasiones, como cuando un niño pidió al rey mago que pudiera volver a ver a su abuelito, que había fallecido tres días antes. Te puedes imaginar que en ese momento se corría el maquillaje del rey.