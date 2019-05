Serrano 64: por qué Prada gana a los fondos en la operación que ha reventado Madrid

Prada se ha impuesto a grandes fondos de inversión en la mayor operación ocurrida en España sobre un local comercial, la venta de la oficina que ocupa Bankia en el número 64 de la calle Serrano, en Madrid, por 59 millones de euros.

En el proceso, gestionado por Haya Real Estate, han participado 20 interesados, muchos de ellos fondos especializados en el sector comercial. Pero la oferta presentada por el grupo de lujo italiano ha sido inalcanzable para ellos.

"A los fondos no les salían las cuentas al ofertar 100.000 euros por metro cuadrado como ha hecho Prada", explican fuentes conocedoras de la operación. La compañía "ha reventado los precios". Prada "tenía la ventaja de que podía participar como comprador y usuario del activo en venta".

Las firmas de inversión que se han interesado por la sucursal de Bankia pretendían adquirir el activo y alquilarlo a una firma de lujo. "Pero presentando una oferta como la de Prada no les salían las cuentas; a ese nivel la rentabilidad que podrían obtener es inferior al 2%, y ese porcentaje no entra en sus baremos", indican. "Prada quería el local sí o sí y se lo ha llevado", añaden.

Haya Real Estate inició la venta de la sucursal en febrero y el proceso culminó a finales de marzo

La mayor operación ocurrida en España sobre un local comercial tan sólo ha ocupado dos meses de tiempo de trabajo.

Haya Real Estate inició el proceso de venta de la oficina bancaria de Serrano el pasado mes de febrero, con la recepción de ofertas no vinculantes. La gestora de activos financieros e inmobiliarios, entre cuyos clientes se encuentran -además de Bankia- BBVA, Sareb, o ING, entre otros, cerró la venta, comunicada el lunes, a finales de marzo.

La oficina vendida cuenta con una superficie de 908 metros cuadrados construidos divididos en tres plantas, y una fachada de más de 15 metros, con 7 metros de altura.

"Pensábamos que quizá, por tener una exposición a la calle de solo unos 300 metros cuadrados frente a los más de 900 metros que ocupa, no sería tan apreciado", comentan las fuentes consultadas. "Pero no hay más locales como este en la mejor calle para el lujo de España, y Prada podrá instalar ahí su buque insignia en Madrid", apuntan.

55.000 euros al mes

"No pediré menos de 55.000 euros al mes por el alquiler de mi local", dice el profesional a cargo de comercializar un local situado al lado de la oficina de Bankia que se ha vendido por 59 millones de euros.

"No me parece que el precio pagado por Prada sea una barbaridad", comenta. "A la calle Serrano de Madrid se asoma el gran lujo mundial y no hay espacio para todos", añade.

Marcas como Louis Vuitton, Lottusee o Stella McCartney ocupan locales al lado de la oficina de Bankia

En la misma acera donde está emplazada la oficina de Bankia se encuentra una tienda de Louis Vuitton, otra de Salvatore Ferragamo y una de Lottusse. Enfrente hay un establecimiento de Stella McCartney y otro de la joyería Suárez.

El lugar que ocupa la sucursal de Bankia "es la mejor esquina de Serrano en estos momentos para una compañía de lujo, por ello se ha pagado lo que se ha pagado", dice José Burguete, de la consultora Aretail, que alquila un establecimiento en la misma zona.

"Es el dinero que una marca como Prada está dispuesta a pagar, es la mejor ubicación posible", afirma Burguete. "Irse 100 metros más allá, ahora mismo, en la misma calle Serrano, supone alejarse del meollo del lujo, y el precio, aunque parezca increíble, baja sustancialmente", añade.