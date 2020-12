Ryanair busca un lobista en España para frenar los rescates de las aerolíneas

Ryanair busca un experto en Relaciones Institucionales (Public Affairs) para hacer lobby en España y Portugal. En Bruselas y Dublín, la compañía tiene personal dedicado a los asuntos legales y regulatorios en la Unión Europea, pero no hay ningún representante afincando en la Península con esta labor, pese a ser uno de sus principales mercados. Ahora el grupo irlandés mueve ficha en un momento clave por las ayudas al sector, sumido en una profunda crisis por las restricciones a la movilidad en Europa.

Gran parte de los Estados Miembros han comenzado a rescatar a sus compañías aéreas nacionales, asfixiadas por la falta de liquidez. Bruselas está dando 'luz verde' a la mayoría de estas ayudas estatales y, paralelamente, Ryanair ha recurrido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una decena de ellas, tal y como adelantó Vozpópuli.

En España, por el momento el Gobierno sólo ha rescatado a Air Europa, aerolínea del grupo Globalia, a través de dos préstamos por valor de 475 millones de euros. Como respuesta, la aerolínea irlandesa ha llevado ante la Justicia Europea al Gobierno español y su Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas al completo, dotado con 10.000 millones de euros y con el que se ha apoyado a la compañía aérea española.

Ataque al fondo del Gobierno

En declaraciones a este medio, Ryanair ha denunciado que el fondo de rescate del Ejecutivo de Pedro Sánchez es "ilegal" y "discrimina" a otras aerolíneas con gran presencia en el país pero no tienen licencia de explotación española. "Si las ayudas se asignaran proporcionalmente a todas las aerolíneas que operan en España no habría discriminación, las medidas cumplirían con la ley de ayudas estatales y Air Europa y el Gobierno español no tendrían nada que ocultar", añaden desde la empresa.

La low cost cree que los "rescates multimillonarios a un puñado de aerolíneas nacionales son injustos e ilegales, ya que benefician a las aerolíneas de bandera nacionales y perjudican al mercado liberalizado del transporte aéreo de la UE", En este sentido, asegura que "no ha recibido ni recibirá ninguna ayuda que no sea accesible a otras aerolíneas/negocios".

Ryanair prepara su ofensiva en España con la búsqueda de un directivo con al menos 10 años de experiencia y especializado en asuntos públicos y relaciones gubernamentales. Entre sus funciones estará la de monitorear asuntos relevantes y decisiones que puedan afectar a la compañía en el país, identificar y reducir problemas, defender posiciones legislativas y regulatorias, redactar documentos y representar a Ryanair en las reuniones con las partes.

De momento, Ryanair ya está representada en la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), como la mayoría de las compañías aéreas con presencia en España. Durante la pandemia, la patronal ha exigido al Gobierno ayudas directas al sector, así como medidas que favorezcan su actividad, como la unificación de criterios y requisitos sanitarios para volar.

Hay que recordar que los grupos de presión no están sujetos a ninguna normativa para ejercer su actividad en España más allá de la autorregulación. El PSOE y Unidas Podemos incluyeron el pasado año en su acuerdo de Gobierno de coalición abordar "la regulación de los lobbies para hacer transparente su incidencia política, con registro obligatorio y público de sus entrevistas y agendas".