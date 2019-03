Lluvia de 129 millones para los minoritarios de Abertis: dividendo histórico de 10 euros por acción

La resistencia de los accionistas minoritarios a abandonar el capital de Abertis va a tener finalmente premio. La junta de accionistas de la compañía aprobará el próximo 19 de marzo un dividendo extraordinario de 9.963 millones de euros que no será percibido en forma de cash por los tres principales socios de la concesionaria, Atlantia, ACS y su filial Hochtief, pero sí por el resto de accionistas que permanecen en el capital, a los que les corresponden 129 millones de euros, a razón de 10,02 euros por título.

Dividendo extraordinario

El dividendo extraordinario, del que hasta ahora se desconocía la cuantía, tiene en realidad por objeto traspasar a Abertis la deuda que actualmente soporta Abertis Holdco, una de las dos instrumentales empleadas por Atlantia, ACS y Hochtief para hacerse con el control de la concesionaria tras la liquidación de la OPA conjunta que lanzaron para ejecutar la compra.

Por este motivo Abertis Participaciones, filial al 100% de Abertis Holdco y la que tiene en cartera las acciones de Abertis no percibirán en metálico el dividendo. Pero no sucede lo mismo con los minoritarios, que aún atesoran el 1,3% del capital de la concesionaria, y que están al margen de esta operación, por lo que sí percibirán la retribución. Estos accionistas decidieron no acudir a la OPA conjunta y tampoco aprovecharon la orden continua de compra de títulos puesta en marcha por los compradores tras la oferta para tratar de alcanzar el 100% del capital.

Para sorpresa de muchos de ellos, la apuesta tenía premio final. Toda vez que la compañía estima que ese 1,3% minoritario está en manos de unos 10.000 accionistas, éstos percibirán de media 12.900 euros en forma de dividendo. Para hacerse una idea de la cuantía, el dividendo ordinario que también aprobará la compañía en la junta del 19 de marzo reportará a los minoritarios una media de algo más de 800 euros.

Abertis dispara su deuda un 61%

Tras la entrega del dividendo, Abertis Holdco quedará sin rastro de la deuda de 9.950 millones de euros que asumió tras ser creada para afrontar el traspaso de las acciones de Abertis producto de la OPA que estaban en poder de Hochtief, que fue la sociedad que lanzó formalmente la oferta. Como estaba previsto, Abertis incrementará su deuda, al asumir la de Holdco, que se situará por encima de los 25.000 millones de euros, aproximadamente un 61% más que la actual.

La compañía ilustra esta información en el folleto de emisión de renta fija que acaba de registrar en la Bolsa de Dublín, donde probablemente realizará una colocación de bonos valorada en un mínimo de 3.000 millones de euros, con el objetivo de afrontar las obligaciones de los nuevos socios en relación con la compra de la compañía.

La próxima semana, un equipo de Abertis encabezado por su consejero delegado, José Aljaro, iniciará un 'road-show' por las principales plazas financieras de Europa (entre ellas Londres, Amsterdam y Francfort) para comprobar el apetito de los inversores y tener más elementos de juicio para decidir si finalmente se lleva a cabo la colocación.

El plan estratégico, en semanas

El folleto registrado, que contempla un importe máximo de emisión de 7.000 millones de euros, será la carta de presentación de la compañía, ya que el plan estratégico que están preparando los nuevos accionistas aún no está cerrado.

En este sentido, el consejero delegado de Atlantia, Giovanni Castellucci, que también forma parte del consejo de administración de Abertis, aseguró este jueves que tanto su compañía como ACS trabajan intensamente en el plan. En la conferencia con analistas para la presentación de los resultados de Atlantia en 2018, el ejecutivo dio por hecho que el documento estará listo en unas semanas.

Precisamente, las cuentas de Atlantia reflejaron la importancia y el peso que Abertis va a tener en el grupo, pese a que la italiana sólo ha podido consolidar las cuentas de la concesionaria española dos meses. La aportación de Abertis al beneficio bruto de explotación (Ebitda) de Atlantia fue de 550 millones de euros, lo que compensó el efecto negativo que tuvo la tragedia del puente Morandi, contabilizado en 513 millones de euros.