La confianza de los consumidores se desploma: más de la mitad llegan justos a fin de mes

Un 56% de los españoles reconocen que llegan justos a fin de mes o incluso que no llegan, por lo que se ven obligados a tirar de ahorros o incluso a contraer deudas, una situación que ha provocado que la confianza de los consumidores se desplome en el mes de agosto a su nivel más bajo desde el segundo semestre de 2014.

Según los datos divulgados este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la confianza de los consumidores cayó en agosto un 19,1% en comparación con el mismo mes del año anterior, debido a que un 46% de ellos llega justo a fin de mes, a un 6,8% le resulta difícil y tiene que tirar de los ahorros y un 3,7% se ve obligado a contraer deudas. Sólo un 37,7% puede ahorrar un poco y un 5,2% puede ahorrar bastante.

La caída en este indicador se debe, por un lado, a que los españoles creen que su situación actual es mucho peor de la que tenían hace un año (caída del 19,5% interanual) por tres razones: su visión sobre la evolución general de la economía, que cae 15,4 puntos, cómo ven el mercado de trabajo, que pierde 12,9 puntos, ysu percepción de la situación de los hogares, que baja 1,9 puntos.También se desploma la confianza porque los españoles se muestran negativos de cara al futuro, de hecho el índice de expectativas pierde un 18,7%. "En términos interanuales, los datos de expectativas vuelven a mostrar una evolución negativa en todos sus componentes, aunque las expectativas de los hogares se muestran siempre como el componente más estable tanto en este índice de expectativas como en el de situación actual", precisan.

Renuncian a hacer compras

El CIS recoge también que la mayoría de los españoles no ha hecho compras importantes en los últimos seis meses: un 88,6% no ha comprado un coche o moto, un 81,6% no ha adquirido ningún mueble para el hogar, un 77,3% no ha comprado electrodomésticos u ordenadores personales y un 75,4% no ha comprado electrodomésticos pequeños.

Un 18,4% reconoce que se encuentra en peor situación económica que hace un año, debido a la subida de precios (un 28% incluye esta razón entre múltiples opciones), al aumento del gasto familiar (12,4%) y el estancamiento del sueldo (10,6%). Estas tres razones son las que más se repiten entre las respuestas.

Un 56,4% tiene personas cercanas que se encuentran en paro y no se muestran optimistas respecto a la posibilidad de que encuentren empleo: el 36,1% cree que es igual de difícil encontrar trabajo que hace un año y un 35,7% cree que es peor ahora.