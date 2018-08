Así ha llegado Apple a valer un billón de dólares

Google, Amazon y Microsfot se tendrán que conformar -si algún día lo consiguen- con ser la segunda compañía que vale un billón de dólares en Wall Street. Ese titulo ya se lo ha llevado Apple -el pasado jueves- a base de crear un producto reconocible en todo el mundo, con innovación y sobre todo con mucho marketing.

Los productos de los de cupertino podrán gustar más o menos pero ya forman parte de la cultura pop del nuevo siglo. Hace once años salió a la venta el primer iPhone. No hizo mucho ruido, pero fue el nuevo comienzo de la compañía.

La revista económica 'BusinessWeek' regalaba una portada a Apple en 1996 que auguraba la caída de la compañía. "The Fall of an Amrican Icon" (La caída de un icono americano). Este viernes, a través de su Twitter oficial se reían de su propia portada.

Los de la manzana mordida siguen levantando pasiones

Este es el mejor ejemplo de que el camino de la tecnológica no ha sido fácil. Quizás lo ha tenido un poco mejor en los últimos años cuando sin innovar como en los mejores momentos de Steve Jobs conseguía mejores cifras, pero lo cierto es que en un mundo global donde ya casi nada sorprende, los de la manzana mordida siguen levantando pasiones.

En el último trimestre volvieron a vender más de 41 millones de su último iPhone. Un terminal móvil que no baja de 1.000 euros. Lo que a día de hoy serían unas cinco acciones de la compañía.

Entre sus hitos también está la creación del iPod, una vuelta de tuerca al tradicional MP3, o el lanzamiento del iPad, de las tablets más competitivas del mercado. Y todo con su propio sistema operativo, lo que también le ha hecho diferenciarse del resto de competidores.

Lo cierto es que el mercado siempre se calienta cuando se va a presentar un nuevo terminal de Apple, pero no todos han sido acogidos con ganancias en Bolsa. De hecho, con el iPhone 3G, las acciones cayeron un 3,88%, a pesar de ser el teléfono móvil que puso las bases para el comienzo de esta nueva industria.

Para echarle más leña al fuego. El iPhone 4, la primera gran joya del imperio, fue recibido con un descuento del 0,73%. Este smartphone introdujo las aplicaciones, el diseño rectangular y la simpleza de una pantalla táctil y con un solo botón.

El vitaminado iPhone 4S fue el que reventó Wall Street

Fue su hermano mayor, el vitaminado iPhone 4S el que reventó Wall Street, con una subida del 3,32% el día de su presentación. Se trataba de un terminal con el mismo diseño, pero con ciertas mejoras. El mundo ya estaba adaptado a tener internet en el bolsillo y este teléfono gustaba, y mucho.

Un año más tarde se presentó el nuevo iPhone 5. Más delgado, en más colores y asemejándose algo más a los smartphone actuales. En esa fecha las acciones subieron un 4,97%.

El iPhone 7

Las siguientes presentaciones siguieron la misma tónica hasta la llegada del penúltimo móvil. El iPhone 7 era un aparato que ya se repetía, no incluía nada nuevo, bonito. Era lo mismo, pero un poco más, aseguraba el mercado en su momento.

Apple sufrió en Bolsa dos caídas seguidas del 2%. Pero la fuerza de la manzana hizo que los siguientes días la acción se disparara. Tres rebotes del 2,3%; del 3,5% y del 3,4%.

Con el último iPhone, el X, las acciones apenas se movieron, el mercado no reaccionó ante esta presentación. Pero desde ese momento, el precio de la acción no ha hecho más que subir. Con las idas y venidas de Wall Street este año, con la puesta en duda de los modelos tecnológicos, el escándalo de Facebook... Apple siempre se ha mantenido fuerte y lo ha demostrado este jueves, cuando tras presentar unos resultados mejores de lo esperado -y eclipsando a su competencia- ha conseguido superar con creces el billón de dólares. Ahora, lo difícil será mantenerlo.