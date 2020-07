La nueva ley de Garzón sorprende al sector del juego y deja en el aire ingresos millonarios para la Liga

Revolución en el sector del juego. El nuevo borrador de Real Decreto del ministerio que dirige Alberto Garzón para limitar la publicidad de apuestas ha cogido por sorpresa a todo el sector, que no esperaba que el texto fuera enviado este mismo jueves a la Comisión Europea (CE) ni mucho menos que incluyera cambios tan destacados respecto a la versión anterior, presentada en febrero.

Tanto es así que, cuando a primera hora de este jueves se hizo público que Consumo había enviado el texto, los actores más afectados por la nueva norma ni siquiera tenían el borrador en su poder, como ha podido confirmar Vozpópuli por fuentes del sector.

No en vano, estas mismas fuentes aseguran que no se esperaban grandes modificaciones, pese a que durante el periodo de consulta pública se presentaron alegaciones tanto por parte de asociaciones de consumidores y usuarios o de ludopatía como de la patronal del juego, Cejuego, o de las televisiones privadas, Uteca.

"El texto ha incluido grandes modificaciones que no se han comunicado; se ha enviado sin notificarlo a nadie", insisten estas fuentes. De hecho, como el propio ministerio reconoce, ha sido determinante la experiencia recabada durante el estado de alarma, cuando el Gobierno vetó a golpe de decreto este tipo de publicidad, para tomar la decisión definitiva de incluir las modificaciones.

"Volantazo"

Un extremo que indigna a parte del sector, que dice no comprender el "volantazo" del Gobierno. En conversación con este periódico, el presidente de Cejuego, Alejandro Landaluce, es claro: "No hay una justificación para que, si no ha crecido el juego online durante la pandemia, haya un cambio tan grande. Hemos pasado de una regulación que siempre hemos pensado que era necesaria a dar un salto grande, cercano a una prohibición".

Para la patronal, es incomprensible que "en un Estado de derecho como este, haya además una discriminación semejante entre juego público y privado", dice Landaluce, que considera exageradas las restricciones de los anuncios de apuestas de 1 a 5 de la madrugada.

También se pronuncia en esta línea Jdigital, que agrupa a más del 80% de operadores de juego online en España. "Es altamente preocupante la discriminación a la que se somete al juego privado con respecto alpúblico", insisten desde la asociación, que reseña que espera que la CE "se pronuncie al respecto del socavamiento de la competencia que supone el proyecto".

La Liga, en el ojo del huracán

Una nueva versión del texto que afecta, sobre todo, al negocio del fútbol. En este sentido, el texto enviado a la CE no hace sino endurecer el texto anterior, muy criticado por ser "laxo" en este ámbito, y prohíbe la emisión de los anuncios de apuestas hasta la 1 de la madrugada.

Así, ya no contempla la excepción más sonada, la de los partidos que se celebren a partir de las 20 horas, ni tampoco permitirá los patrocinios en las equipaciones deportivas. A preguntas de este medio, desde La Liga dijeron no tener nada que decir de momento.

Ingresos millonarios

El cambio en la norma pone en jaque ingresos millonarios para la patronal del fútbol español.

Si bien desde La Liga no han desglosado la cifra, 19 de los 20 equipos de primera división, con excepción de la Real Sociedad (por decisión de sus socios), mantienen relaciones comerciales con casas de apuestas como Bet365, betWay, Bwin, betfair o Codere, entre otras marcas que son eventualmente patrocinadores principales del club y/o de algunos de sus jugadores.

El conjunto de los ingresos comerciales representan el 25% del negocio de los clubes de La Liga, equivalentes a unos mil millones de euros anuales de los que una parte no desglosada corresponde a casas de apuestas.

Paralelamente, los clubes ingresan 1.800 millones anuales por derechos de televisión (Telefónica en España); entre los principales auspiciadores de estos espacios televisivos sobresalen las marcas del juego.