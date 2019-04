LetterOne amplía una semana el plazo para acudir a su opa sobre DIA

La sociedad LetterOne ha decidido prorrogar una semana el plazo de aceptación de la opa que ha presentado sobre DIA, de la cual es su mayor accionista, lo que provoca que la oferta no expire el próximo 30 de abril.

En un comunicado, la compañía -controlada por el multimillonario ruso Mijaíl Fridman- ha explicado que adopta esta medida para dar más tiempo al resto de accionistas a aceptar su oferta debido a las vacaciones de Semana Santa, y lo ha hecho público apenas un día antes de que se le terminara el plazo para poder pedir una prórroga de acuerdo con la legislación vigente.

La compañía también ha informado de que, en el marco de la negociación que mantiene con la banca acreedora de DIA, ha pedido a las entidades financieras "mayor flexibilidad", lo que incluye "un aumento hasta los 380 millones de euros en una nueva línea de financiación súper sénior", muy por encima de los 170 millones previstos anteriormente.

"No se puede asegurar que dicho acuerdo con los bancos acreedores se vaya a alcanzar y que el aumento de capital de LetterOne vaya a tener lugar", han alertado desde dicha sociedad, que han justificado esta nueva solicitud a la banca por "el grave deterioro de los resultados y de las consiguientes dificultades de liquidez".

Esta posición contrasta con las declaraciones realizadas en marzo por el socio director de la división especializada en distribución de la firma, Stephan DuCharme, quien calificó de "muy poco probable" la opción de no llegar a un consenso con las entidades financieras en el caso de que su estrategia recibiera el respaldo de la Junta de Accionistas, como así ocurrió.

Ahora, los representantes de Fridman animan a los accionistas a acudir a su opa -ofrece 67 céntimos por acción- debido a la delicada situación financiera que atraviesa la cadena de supermercados.

Oferta de LetterOne

Han advertido de que incluso si la oferta sale adelante -LetterOne exige pasar de una participación del 29 % a un mínimo del 64,5 % para hacer efectiva la operación-, la firma corre el riesgo de acabar en concurso de acreedores, ya que necesita de una ampliaciónde capital que Fridman sólo implementará en caso de llegar a un acuerdo con la banca.

Además, han recordado que dicha ampliación -en caso de ejecutarse finalmente- diluiría la participación de los accionistas que no participen, y han subrayado que su plan estratégico para reflotar la empresa "tardará varios años" en tener resultados.

"LetterOne no se compromete a mantener la anterior política de dividendos de DIA tras la liquidación de la oferta y no cree que sea razonable que reparta dividendos en los próximos años", han insistido.

En el comunicado, la sociedad controlada por Fridman también ha recordado que las ventas directamente comparables ("like for like") del grupo han empeorado un 4,3 % durante el primer trimestre del año, según los datos facilitados por el actual equipo gestor de la compañía.