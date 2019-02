Los letrados del Congreso aconsejan cambiar el dictamen sobre la crisis

Los letrados del Congreso piden una rectificación del dictamen final de la crisis al considerar que el texto puede no respetar la "doctrina constitucional" al atribuir al Banco de España una "grave irregularidad" cuando permitió a las cajas que formaron Bankia contabilizar un deterioro de 7.619 millones contra reservas no respeta la jurisprudencia constitucional.

Los abogados del Congreso piden también una redacción alternativa para la conclusión relativa a la venta de preferentes, que se hizo incumpliendo la normativa de protección al consumidor "bajo la tolerancia de los reguladores, Banco de España y CNMV, que miraron para otro lado".

Estas dos recomendaciones figuran en el informe de los letrados al que ha tenido acceso Efe que pretende cambiar la redacción del dictamen de la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera que este jueves vota el Pleno del Congreso para evitar -dicen- los riesgos de impugnación judicial del dictamen por algunos de los agentes mencionados.

La primera de las modificaciones que piden los letrados se refiere a una conclusión de Ciudadanos que afirma que el Banco de España "incurrió en una grave irregularidad de consecuencias nefastas al permitir a Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas en el llamado SIP contabilizar de forma singular todo el deterioro neto existente al cierre del ejercicio 2010, de 7.619 millones de euros, contra reservas en lugar de ir a cuenta de resultados".

La nota de los letrados explica que la literalidad de este párrafo "no es la más adecuada en aras de respetar la doctrina constitucional", y añade que existen "fórmulas de redacción que podrían alcanzar el objetivo político".

Las preferentes

El punto relativo a la comercialización de las preferentes, presentado por el PNV, señala que bancos y cajas "ahogados por la crisis financiera encontraron en la emisión de este tipo de productos una forma de financiación eficaz que les permitía sanear sus balances negativos, sin tener en cuenta los intereses de sus clientes, incumpliendo la normativa de protección al consumidor".

"Y todo ello -añade- bajo la tolerancia de los reguladores, Banco de España y CNMV, que miraron hacia otro lado".

Esta conclusión no es, dicen, el resultado de un proceso administrativo o judicial previo, "por lo que podría formularse una redacción alternativa" para evitar la impugnación judicial del dictamen.

No obstante, estos cambios no saldrán adelante porque la modificación del dictamen una vez aprobada por la Comisión sólo puede hacerse por unanimidad, que no se da en este caso.

El Pleno, por tanto, votará, previsiblemente, el mismo texto que salió de la Comisión que -tras un año y medio de comparecencias de más de ochenta altos cargos de organismos supervisores, reguladores, de entidades bancarias y asociaciones financieras- concluyó que los principales organismos reguladores, sobre todo el Banco de España, fallaron en su diagnóstico y no atajaron la crisis económica.

Caso Bankia

Aunque ni CNMV ni Banco de España participaran de manera consciente en la presunta estafa de la salida a Bolsa de la entidad, no es posible defender que actuaran con toda la diligencia posible.

El juicio por el caso Bankia está sacando a relucir las miserias de los principales reguladores de la economía española, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ninguno mostró la diligencia requerible a la hora de permitir la salida a Bolsa de la entidad, en julio de 2011.

A pesar de ello, los principales representantes de Banco de España y CNMV en el momento de la salida a Bolsa de Bankia se han librado de compartir asiento en el banquillo de los acusados con Rodrigo Rato y compañía en el juicio que estos días se celebra en la Audiencia Nacional.

La Fiscalía Anticorrupción rechazó a mediados de 2016 citar como investigados al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y al exvicepresidente de la CNMV, Fernando Restoy, entre otros representantes de los reguladores. El fiscal consideró que no habían participado de forma consciente y voluntaria en la presunta estafa de la salida a Bolsa de Bankia.

Rodrigo Rato se mostró muy claro en la primera sesión del interrogatorio de esta semana: "Banco de España conocía las tripas de Bankia y nunca nos dijo nada". La defensa del expresidente se ha basado en culpar de todo a esta entidad, presidida entonces por Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Y en parte, no le falta razón, aunque el organismo no lo hiciera de manera consciente. Prueba de ello son los informes de dos de los peritos del Banco de España en los que demuestran el mal hacer de sus jefes.

En sus documentos, los dos inspectores cargan con fuerza contra sus antiguos responsables durante la creación, salida a Bolsa y caída de Bankia, entre 2010 y 2012. Pero también contra los actuales, al insinuar que se ha podido ocultar "información sensible" para el caso.