Leïla Chaibi: “La lucha contra Amazon es la lucha contra el poder sin límite de las multinacionales”

La europarlamentaria Leïla Chaibi ha liderado el envío de una carta dirigida al dueño de Amazon, Jeff Bezos, firmada por otros 37 diputados europeos –todos de partidos de izquierdas y ecologistas, entre ellos diputados españoles de Unidas Podemos, Izquierda Unida y ERC-, en la que ponen en tela de juicio la política laboral de la multinacional estadounidense. En la misiva, llegan a preguntar a Bezos si Amazon está espiando a los políticos europeos.

La carta se envió a raíz de la publicación de una oferta de trabajo de Amazon en la que se requerían analistas de inteligencia para detectar amenazas, como terrorismo, pero también "líderes políticos hostiles" y representantes sindicales.

Chaibi (Dijon, 1982), es miembro de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y de la Delegación para la Asamblea Parlamentaria Europa-Latinoamérica, y forma parte del partido Francia Insumisa. Responde a las preguntas de Vozpópuli por teléfono, en castellano. "Me encanta el idioma español, trabajé hace muchos años en Madrid y lo he ido aprendiendo", comenta.

Pregunta: Han escrito una carta al señor Bezos advirtiendo sobre las condiciones laborales en Amazon, ¿han tenido respuesta?

Respuesta: No, todavía no hemos tenido respuesta, esperamos que lo haga en unos días.

P. Su carta respondía a un anuncio publicado por Amazon en el que pedían puestos desde los que se controlaría a líderes políticos hostiles y también sindicales, entre otras funciones...

R: Llevo meses trabajando sobre Amazon, desde que sindicatos en Francia me alertaron, cuando explotó la pandemia, que en los almacenes de Amazon estaban trabajando sin geles ni máscarillas, empaquetando productos que no eran esenciales; los sindicatos plantearon una denuncia en los tribunales y la ganaron.

Después hemos seguido en contacto con otros colegas europeos, holandeses, alemanes, españoles, y enviamos una carta al jefe de Amazon en Europa para saber si la situación vivida en Francia se había producido en otros países. Nos aseguraron que todo estaba funcionando correctamente, pero los trabajadores de los distintos países nos decían que no era así. Durante el confinamiento todos teníamos que ser responsables, las tiendas estaban cerradas, pero Amazon hacía más y más dinero; los sindicatos nos han dicho que el beneficio durante esos meses fue como el de Navidad. Amazon ha hecho dinero con la crisis.

P. La compañía ha borrado esas ofertas de trabajo y ha informado que fue un error, ¿no les valen esas explicaciones?

R. No, vieron la indignación que generaron esas ofertas y las borraron, claro que fue un error publicar esa oferta porque se ha visto cual es su estrategia. Es un paso más en la voluntad de Amazon de controlarlo todo, nuestra carta es una forma de decir a Bezos que no es el jefe del mundo.

P. En su carta llegan a preguntar al presidente de Amazon si la compañía ha espiado a líderes políticos europeos. ¿De verdad lo creen así, cree que es posible?

R. Si no lo es, ¿por qué ofrecen esa oferta de trabajo? No ha sido un sueño, está escrito: vigilar a líderes políticos; espero que no sea su intención hacerlo.

P. Sí que ha habido declaraciones políticas sobre el riesgo de que compañías chinas, como Huawei, puedan ser en ese sentido una amenaza. ¿Le preocupa este tema? ¿Han escrito también al presidente de Huawei?

R. La conexión que podemos hacer entre los dos casos es el poder cada vez mayor que han tomado las multinacionales en los últimos años, tienen más poder que los Estados. Esta impunidad no puede seguir, la lucha en contra de Amazon es una lucha contra el poder sin límite de las multinacionales.

Amazon se instala en lugares con mucho paro, donde hay empresas cerradas, porque así consiguen autorizaciones

P. Amazon emplea a más de 115.000 personas en Europa. En un momento como el actual, en el que se teme la mayor oleada de despidos al menos desde la crisis financiera, ¿creen responsable poner en tela de juicio la política laboral de Amazon?

R. Es lo que siempre dice Amazon cuando quiere levantar un almacén en cualquier lugar. No es casualidad, esto me lo han contado trabajadores de Estados Unidos, Amazon se instala en lugares con mucho paro, donde hay empresas cerradas, porque así consiguen autorizaciones.

P. ¿Y no es bueno que una compañía genere empleo donde no lo hay?

R. Son trabajos precarios y duros, pero sí, es bueno. Pero si miras los empleos destruidos y los creados por Amazon… Hay informes tanto en Estados Unidos como en Francia que exponen que de cada empleo creado por Amazon se destruyen dos. Hemos encargado un informe a economistas sobre este tema, sobre los empleados creados y destruidos por Amazon, lo tendremos en unas semanas, quizá para el Black Friday.

P. Da la impresión de que se ha politizado el debate sobre Amazon, que si eres de izquierdas tienes que criticar a la compañía y si eres de derechas, no

R. A mí me ha sorprendido el hecho de que hay gente que se moviliza en contra de Amazon que no es gente de izquierdas. La semana pasada estuve en una movilización contra la instalación de un almacén de Amazon y había ecologistas, pero también había propietarios de comercios, de tiendas, había una asociación de padres de alumnos que no querían un almacén en su localidad. En Francia el jefe de la asociación de la patronal empresarial está también en contra de Amazon porque hay centros comerciales que sufren por la llegada de la compañía.

P. Pero su carta a Bezos solo la firman europarlamentarios de izquierda

R. Sí, es así, quizá el hecho de que liderara yo misma la carta haya retraído a los partidos de derechas.

P. El 15 de julio de 2019 usted y otros europarlamentarios que también firman esa carta a Bezos firmaron una propuesta de resolución contra las medidas y sanciones impuestas por la UE a Venezuela. El mes pasado la ONU publicó un informe sobre las torturas del régimen de Maduro. ¿No cree desmedido escribir a Bezos por las condiciones de sus trabajadores en Europa y no hacerlo a Nicolás Maduro?

R. Si me preguntas sobre Venezuela creo que lo ocurrido el pasado año fue parte de un golpe de Estado, conectado con Estados unidos, y me molestó que Europa tomara parte. Eso no significa que estemos a favor de Maduro, por supuesto condenamos las torturas.

P. Una última pregunta, ¿compra usted por Amazon?

R. Sí, no te voy a mentir, ahora desde que estoy comprometida con la lucha contra Amazon no lo hago, pero sí, yo también lo he hecho. Hace unos años cuando no tenía dinero acudía a Amazon, pero no se trata de culpabilizar a la gente que compra en Amazon, sino de hacer que cumpla las leyes. Amazon ha decidido que podría vender a pérdida, destruir locales pequeños, y lograr un monopolio.