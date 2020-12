Lateral rehace su cúpula con exdirectivos del Grupo Vips para crecer en España

Lateral ha rehecho su cúpula en los últimos meses, para lo que ha decidido 'pescar' en el Grupo Vips. Aprovechando el momento que vive la histórica cadena, que fue adquirida en 2018 por el gigante mexicano Alsea, Lateral ha fichado en los últimos meses a un nuevo director general y a un director financiero provenientes del grupo, como ha podido confirmar Vozpópuli.

En concreto, fue en junio cuando se incorporó a las filas de Lateral como CFO Tomás Palazón, abogado y experto en finanzas, que venía de desempeñar el cargo de director de Administración Financiera y Fiscalidad en Grupo Vips.

A este fichaje se sumó en noviembre como director general el de Eduardo Pérez Arenas, tras la salida alegando "motivos personales" de Mercedes Moraleda, quien fuera directora ejecutiva de Lateral durante más de ocho años.

Pérez Arenas ocupaba el puesto de director de operaciones en Alsea desde hacía un año y diez meses cuando fue contratado, según consta en su perfil público en la red social LinkedIn; antes, había sido el director de operaciones de los restaurantes Ginos en Grupo Vips, cargo que ocupó durante más de tres años.

Un refuerzo en la cúpula del grupo que se produce en plena expansión de la cadena, que abrió su primer local en Madrid en 1997. Desde 2017, el fondo de capital privado británico BlueGem cuenta con una posición mayoritaria en el grupo, dueño de cerca de una veintena de locales. En concreto, Lateral tiene hoy una decena de restaurantes en Madrid, y uno en cada una de estas ciudades: Barcelona, Valencia, Sevilla, Córdoba, Zaragoza (este en el Hotel Meliá Innside) y Málaga, donde cuenta con dos.

Su objetivo, confirman fuentes de la cadena a este periódico, es seguir levantando la persiana a locales una vez se hayan recuperado de la pandemia, después de haber dejado los planes en stand by durante el confinamiento. No obstante, en estos momentos, y con una disponibilidad de locales mucho mayor que en la época previa al coronavirus, siguen con el objetivo de abrir nuevos restaurantes, aunque no se aventuran todavía a fijar un número.

Agarrados a los créditos ICO

Al igual que el resto de la restauración, Lateral tuvo que echar el cierre durante los meses que duró el estado de alarma en toda España, tiempo en el que aprobó un ERTE para todos sus empleados.

Además, según se desprende de sus cuentas depositadas en el Registro Mercantil a través de Grupo Restauración Lateral SL, la compañía obtuvo en este periodo nuevos préstamos y líneas de crédito con aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un importe de 3,8 millones de euros. Asimismo, cerró una ampliación de capital con prima de emisión en la sociedad dominante, Arco Beta, SL, por importe total de tres millones de euros, con desembolso dinerario, según acuerdo de fecha 9 de junio de 2020 de la Junta General de Socios.

Unas operaciones que, según explican, proveyeron "de la financiación necesaria y requerida por cada una de las sociedades dependientes que forman el grupo mercantil, para el desempeño y continuidad de sus actividades económicas". Grupo Restauración Lateral SL, que emplea a cerca de 400 personas, facturó 3,2 millones de euros en 2019.