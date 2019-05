Laboratorios Ferrer perderá hasta el 20% de sus comerciales tras recortarles los ingresos casi un 40%

La multinacional catalana Laboratorios Ferrer ha visto en el último mes y medio cómo un 10% de su equipo de comerciales ha dejado la empresa como consecuencia de un proceso de reorganización interna puesta en marcha por los directivos que afectaba directamente a sus salarios.

Según han apuntado fuentes sindicales a Vozpópuli, es más que probable que durante el próximo mes el porcentaje aumente hasta un 20% del equipo de visitadores médicos, lo que equivaldría a unos 80 trabajadores, aproximadamente.

El pasado mes de febrero, la farmacéutica anunció a sus trabajadores que iba a poner en marcha una modificación sustancial de las condiciones de trabajo (MSCT), contemplada en el artículo 41 del estatuto de trabajadores. Ya por entonces los representantes de UGT FICA denunciaron la situación, que tildaron de ser un “ERE encubierto”.

La estampida de trabajadores es un consecuencia directa del pacto alcanzado a mediados de abril entre la farmacéutica y el comité sindical. A pesar que desde los sindicatos “trataron de mejorar todo lo posible las condiciones del acuerdo”, el resultado de la negociación cambia de manera radical las condiciones del contrato a un total de 410 empleados de Ferrer. Los trabajadores tienen hasta el próximo 30 de junio para decidir si aceptan las nuevas condiciones o se desvinculan de la empresa.

Reducción salarial de hasta el 40%

En el departamento comercial de Ferrer, el salario variable de los trabajadores siempre ha sido mucho superior que el fijo. “De toda la vida”, tal y como apunta Antonio Criado, presidente del Comité de Empresa en la farmacéutica y representante de UGT. Por el contrario, el salario fijo está muy por debajo de la media.

Cuando un trabajador cumplía con el 50% de los objetivos propuestos por la empresa, recibía a cambio un 70% de dicha cantidad. De acuerdo con el representante sindical de UGT, las nuevas condiciones implican un recorte de sus ingresos “en torno a entre un 30% y un 40%”.

Parte del motivo de la reorganización de Ferrer radica en los cambios que ha sufrido la farmacéutica, que aspira a reorganizar su negocio. El año pasado, el hasta ahora consejero delegado, Jordi Ramentol, fue sustituido por Mario Rovirosa. Como consecuencia. también se modificó gran parte de la cúpula directiva.

Ferrer alega una mejora de la competitividad

Por el contrario, desde la empresa valoran "muy positivamente" el resultado del acuerdo, ya que gracias él pueden alegar que disponen "de uno de los sistemas de retribución variable más competitivos y atractivos del sector".

De acuerdo con fuentes de Ferrer consultadas por este diario, el objetivo de la restructuración interna no es otro "que actualizar y modernizar el actual sistema de retribución variable de Ferrer para equipararlo a los que se encuentran en el sector"

De esta manera alegan que la decisión tiene como meta facilitar a la farmacéutica "afrontar los actuales retos de una industria tan cambiante como la nuestra y, por el otro, atraer y sobre todo retener a nuestro mejor talento interno".

Método "agresivo"

Según explica Criado, desde el comité sindical en ningún momento vieron con malos ojos que los nuevos gestores quisieran llevar a cabo una reorganización en la empresa. “Lo que sí que nos sorprendió fue que aplicaran el artículo 41 del estatuto de los trabajadores, que es la forma más agresiva posible de llevar a cabo un proceso como este”, explica. “Hubiéramos visto mucho más razonable que se hubiera puesto en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Aplicar el artículo 41 corresponden más a empresas que están en quiebra, no a empresas que van bien, como es el caso de Ferrer”, apunta Criado. De acuerdo con la memoria económica en poder del comité de empresa, la sociedad en estudio ha mejorado en un 13,3% en el último trimestre de 2018. Esto se traduce en más de 450 millones de euros. Por otro lado, el acuerdo no sólo afecta al salario de los empleados, si no también a sus condiciones de salida de la empresa. Según Criado, desde Ferrer impusieron “fuertes restricciones” durante la negociación. por lo que apenas consiguieron mejorar las condiciones de rescindir del contrato. “La indemnización a día de hoy está en 30 días en 20 mensualidades máximo, lo cual está lejos incluso de lo que establecido con la reforma laboral, que son 33 días en 24 mensualidades. Ni tan siquiera pudimos alcanzar lo establecido por un despido improcedente”, denuncia.

Ferrer, por su parte, rebate completamente la versión de Criado en lo que respecta al cambio de ingresos entre los trabajadores. Aseguran que el nuevo sistema de retribución variable "no sólo no precariza los sueldos de los empleados, sino que permite alcanzar mejores retribuciones a los mejores profesionales". Según afirman el cambio es "una decidida apuesta por el talento interno".

De acuerdo con el laboratorio internacional, el salario variable de los trabajadores del equipo de ventas pasará de 16.000 euros a 22.000 euros, por lo que lo podrán ver cómo sus ingresos por incentivos incrementan en hasta un 37,5%. No obstante, para Criado este cambio es en claro detrimento de los trabajadores.

Por otro lado, según explica representante sindical, el laboratorio está siendo bastante opaco en lo que se refiere a la desvinculación de trabajadores que está teniendo lugar a raíz del acuerdo alcanzado, ya que no les está facilitando ningún tipo de información al respecto. “A los comités de empresa no nos está pasando ningún tipo de información al respecto y la estamos recopilando por nuestro propios medios”, concluye.