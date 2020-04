Kike Sarasola: "Nunca he visto unas medidas que hayan creado tanto descontento general"

El presidente de la cadena de hoteles y apartamentos turísticos Room Mate, Kike Sarasola, ha asegurado este jueves sentir "una gran preocupación y tristeza" por la situación del sector turístico y, en general, de las pequeñas y medianas empresas; a la vez que ha cargado contra las medidas adoptadas por el Gobierno.

"No he visto nunca unas medidas que hayan creado tanto descontento y desconcierto en todos los sectores", ha confesado durante una charla virtual con otros expertos organizada por Thinking Heads, en referencia a las decisiones que está adoptando el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Para Sarasola, uno de los aspectos más preocupantes de la gestión de la crisis económica provocada por la covid-19 es que "el dinero no está llegando a las pequeñas y medianas empresas y, como no den liquidez, no saldremos adelante". "No entiendo cómo no se apoya ahora al empresario y no existe un ranking de sectores prioritarios, nos sentimos un poco perdidos", ha puntualizado.

Durante la charla, el empresario también ha criticado la poca intención de diálogo mostrada por el Gobierno, así como la falta de previsión del mismo. "Hemos intentado ayudar y aportar ideas, pero no nos dejan. Nada de lo que hemos sugerido se ha reflejado en el plan de desconfinamiento. Deberíamos anticiparnos y me da la sensación de que apagamos los fuegos según llegan", ha dicho.

Sobre este plan, que contempla la apertura de hoteles con las zonas comunes cerradas a partir del 11 de mayo pero no permitirá que los españoles salgan de sus provincias y se desplacen libremente por el país hasta finales de junio, ha reconocido que en Room Mate se están planteando su estrategia, pues "abrir para no tener clientes, no es rentable".

Sarasola ha pedido al Gobierno que busque estrategias que fomenten el turismo local, como 'Imsersos' para familias o para los sanitarios. Por último, ha lanzado un mensaje de "positividad" y fuerza al sector turístico al asegurar que no cree "que esta crisis sea tan larga". "Hay que aguantar hasta el final del verano, hasta septiembre, y a partir de ahí empezaremos a ver la luz", ha sentenciado el hotelero.