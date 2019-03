Los karts de Xiaomi que competirán con los patinetes en las ciudades llegan a España

El enésimo invento en movilidad urbana acaba de llegar a Madrid. Se trata del Xiaomi Ninebot Gokart. En esencia es un segway -un patinete eléctrico sin manillar y con las ruedas en paralelo- sobre el que la compañía asiática permite montar una estructura que posibilita al viajero circular sentado y manejar todo el bloque con un volante. Es decir, lo convierte en un kart.

El Ninebot ya hizo acto de presencia en la pasada edición del Mobile World Congress celebrado en Barcelona a finales del pasado mes de febrero.

La compañía asiática, sin embargo, acaba de desplazar en esta ocasión una veintena de este tipo de vehículos con la intención de mostrarlos en tiendas. Ya se dejan ver, de hecho, en sus establecimientos sitos en los centros comerciales Plaza Norte de Madrid y Nevada de Granada.

El kit de conversión tiene un precio China de unos 370 euros aproximadamente, a los que hay que sumar el coste adicional del segway

Un paladeo que de momento no puede ser engullido de forma oficial. La compañía no pondrá a la venta el Xiaomi Ninebot Kart eléctrico de forma oficial en nuestro país -con las ventajas en términos de garantía que esto otorga-. Al menos no en el corto plazo, harina de otro costal será ver qué sucede pasados unos meses.

Donde sí se puede adquirir el Xiaomi Ninebot Gokart es en canales no oficiales en España, como por ejemplo las tiendas onlineGearbest o Aliexpress.

Precio y disponibilidad

Xiaomi ya ha mostrado anteriormente productos en los escaparates de nuestro país que inicialmente no se vendían pero que finalmente han acabado comercializando. La lógica parece indicar que esta vez sucederá lo mismo, a pesar de que no exista una fecha concreta al respecto.

"La intención es acabar vendiendo el Xiaomi Ninebot Kart en España. No se saben aún las fechas pero todo hace indicar que esto acabará siendo una realidad", han explicado a este medio fuentes cercanas a Xiaomi.

Una clase de vehículos que no llegan a superar los 24Km/h, y que cuentan en la mayoría de los casos con varias velocidades intermedias. La autonomía ronda los 20Km/h aunque, como es lógico, todo depende de la velocidad a la que se circule con él.