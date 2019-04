Protección de Datos no tiene medios para evitar que los partidos "hackeen las elecciones"

"La enmienda aprobada en la nueva ley electoral es un hackeo a la democracia de cara a las próximas elecciones". Son las palabras de Rodolfo Tesone, presidente de ENATIC (Asociación Nacional de Expertos en Abogacía TIC) en referencia a la enmienda aprobada el pasado mes de diciembre en el Artículo 58 bis de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Sus declaraciones se enmarcan dentro de un acto organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en el que se sometía a examen la enmienda antes citada. Un precepto que permite a los partidos utilizar información de corte ideológico vertida en redes sociales por los ciudadanos para enviar propaganda electoral a la carta.

En concreto, el texto legal dice que "los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral (...) El envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes no tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial".

Temo que los partidos políticos han pensado que antes de que dentro de unos años les llegue una multa de 20 millones de euros -el máximo establecido por hacer un mal uso de los datos de los ciudadanos- lo mejor era aprobar la mala práctica por ley" Borja Adsuara experto en derecho, estrategia y comunicación digital

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General fue aprobada con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, y con la oposición de Podemos. Al encuentro no acudió ningún partido político pese a haber sido invitados para dar su punto de vista. Quien sí lo hizo fue David Javier Santos, Abogado del Estado Jefe del Gabinete Jurídico de la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos). "Desde la Agencia Española de Protección de Datos se tratará analizar muy de cerca lo que sucede durante el periodo electoral, el único marco temporal en el que los partidos podrán hacer uso de la información ideológica del ciudadano recogida en redes sociales. El microtargeting o creación de perfiles de usuario mediante técnicas de Inteligencia Artificial y Big Data nos preocupa mucho, pero tenemos los recursos que tenemos. Faltan medios para desarrollar correctamente nuestra labor, tal y como nuestra directora, Mar España, ya ha reclamado en diversas ocasiones", ha explicado Santos.

Aunque la ley permite recoger opiniones políticas de ciudadanos en Internet con fines electorales, establece una serie de límites que los partidos están obligados a cumplir, y que son los que AEPD debe supervisar que se cumplen.

A saber: sólo se podrá usar la información ideológica del ciudadano captada por Internet dentro de los 15 días que dura la campaña electoral. Tampoco se podrán realizar perfiles mediante técnicas de Inteligencia Artificial y Big Data. Estas tecnologías permiten, mediante el cruce y análisis con otro tipo de información -páginas seguidas, tipo de seguidores, tiempo de estancia en webs...-, conocer con suma precisión la ideología política de una persona. Algo que abre la puerta a la realización de acciones de propaganda personalizada, algo que no está permitido.

"El envío de información personalizada los dos o tres días anteriores a las elecciones puede cambiar el sentido de voto del electorado indeciso. Repito, es un hackeo a la democracia", ha reiterado Tesone.

No sé ni siquiera si la apertura de un expediente informativo o sancionador a los partidos se resolvería antes de las elecciones si se diera el caso Rodolfo Tesone, presidente de ENATIC

Legalizar Cambridge Analytica

"Con un presupuesto mayor y el incremento en el número de inspectores la AEPD podría realizar mucho mejor su trabajo, no me cabe la menor duda. El cuerpo de inspectores actual llega donde llega. Si hubiera más inspecciones de oficio los resultados serían otros. Hay que ser realista. Los guardianes de la galaxia no van a ir a las puertas de todos los partidos políticos a ver si cumplen con la Ley Orgánica de Protección de Datos. Esto no va a suceder. De hecho, no sé ni siquiera si la apertura de un expediente informativo o sancionador a los partidos se resolvería antes de las elecciones si se diera el caso", asegura Tesone.

La ley ha generado una gran controversia entre el sector tecnológico, tal y como expresa Borja Adsuara experto en derecho, estrategia y comunicación digital. "La ley aprobada por los partidos supone legalizar el caso Cambridge Analytica. Temo que han pensado que antes de que dentro de unos años les llegue una multa de 20 millones de euros -el máximo establecido por hacer un mal uso de los datos de los ciudadanos- lo mejor era aprobar la mala práctica por ley".

Un presupuesto que no llegó

El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó un incremento del presupuesto para la Agencia Española de Protección de Datos de más del 9% en los Presupuestos Generales del Estado. La AEPD pasaría de recibir 14,23 millones de euros al año a 15,55 millones de euros (1,32 millones más).

Un aumento que ha quedado en agua de borrajas. La convocatoria de elecciones ha dado al traste con el anhelo del órgano que dirige Mar España, No habrá incremento presupuestario.