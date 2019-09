La JUR no confirma si ha investigado las filtraciones que pudieron desencadenar la quiebra de Popular

La Junta Única de Resolución (JUR) no encuentra ningún documento que pueda divulgarse en relación a la investigación interna que la presidenta del organismo Elke König aseguró que se inició tras las filtraciones de información relativas a la situación de Banco Popular en mayo de 2017, según consta en una carta a la que ha tenido acceso Europa Press.

"Tras haber examinado detenidamente la solicitud de acceso a los documentos, lamento informar de que no se ha encontrado ningún documento que pueda divulgarse", reza el documento del organismo.

Asimismo, la JUR explica que solamente ha encontrado correos electrónicos y correspondencias internas, pero que dichas comunicaciones están cubiertas por el Reglamento de la Comisión Europea sobre la protección del proceso de toma de decisiones, por lo que no se puede conceder acceso alguno.

"Se denegará el acceso a un documento que contenga opiniones para uso interno, incluso después de la adoptada decisión, si la divulgación del documento perjudicara gravemente al proceso de toma de decisiones", indica.

Despacho de abogados B. Cremades & Asociados

Esta decisión llega después de que el pasado 10 de julio el despacho de abogados B. Cremades & Asociados solicitara al organismo europeo el acceso a determinados documentos en nombre de uno de sus clientes, un fondo afectado por la quiebra de Banco Popular.

Se da la circunstancia de que König reconoció que estaban investigando las filtraciones cuando compareció en la Comisión de investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera en el Congreso de los Diputados. Lo mismo dijo entonces la presidenta de la Junta de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Daniele Nouy.

Aunque cada parte acusada tiene una versión de los hechos diferentes, el expresidente de Banco Popular Emilio Saracho, y responsable en el momento de su caída, considera que las filtraciones fueron "determinantes" en la debacle de la entidad.

En su comparecencia en la Comisión sobre la crisis en el Congreso, Saracho dijo que no puede ser que la persona responsable de supervisión (König) salga y diga que "lo está mirando", cuando llevaban quince o veinte días intentando vender el banco en público. "Eso no lo resiste nadie", añadió.

"Como resultado de las filtraciones, salieron 5.000 millones en tres días (que era lo que venía saliendo al mes), por lo que de la dificultad de liquidez pasamos a una corrida de depósitos", explicó el banquero.

Otra documentación del Santander

El bufete también ha solicitado el levantamiento de la censura de otros documentos, como cualquier correspondencia remitida por Banco Santander a la JUR entre abril y mayo relativa a la adquisición de Popular en el contexto de resolución, así como la copia de cualquier otra oferta presentada con anterioridad por parte de la entidad presidida por Ana Botín dentro del plazo otorgado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).

En este sentido, la JUR sostiene que "no posee" ningún documento que se corresponda con esta descripción y, dado que no obra en su poder nada relativo a esta solicitud, asegura "no estar en condiciones de tramitarla".

Así, el organismo europeo señala al Frob, invitando a consultar los documentos de la autoridad nacional de resolución al ser la encargada del proceso de comercialización de Banco Popular.