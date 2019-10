La jugada de Donald Trump contra Airbus que puede perjudicar también a Boeing

La Organización Mundial del Comercio (OMC) autorizaba a Estados Unidos a imponer unos aranceles anuales de 7.500 millones de dólares (6.800 millones de euros) a las importaciones de productos agrícolas como el vino y el aceite, pero también a componentes aeroespaciales, aviones y helicópteros. El motivo eran los subsidios que había recibido en su día Airbus.

Los expertos creen que la victoria de EEUU en la OMC por los subsidios del fabricante de aviones europeos Airbus podría terminar perjudicando también a su rival estadounidense, Boeing.

“Esto supone un cambio profundo: históricamente los presidentes estadounidenses no intentaban fracturar o dividir a la UE. Al contrario, preferían una Unión fuerte”, analiza Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano, para el diario ‘El País’.

Igor de Maack, gestor de fondos de DNCA, califica su política como “sabotaje económico”. Contra los demás pero también contra sí mismo. El presidente defendía con estas medidas a Boeing, el mayor exportador de manufacturas del país, que atraviesa la peor crisis en sus 103 años de historia después de que 387 aeronaves del modelo 737 Max fueran inmovilizadas tras sufrir dos accidentes en Indonesia y Etiopía.

Airbus denunció a Boeing por beneficiarse de ayudas ilegales

A ello hay que sumarle que el año que viene se espera un fallo en sentido contrario de la OMC por la denuncia que presentó Airbus contra Boeing, a quien acusa de beneficiarse de ayudas ilegales.

“La sentencia dirá lo mismo, pero hacia el otro lado”, vaticina Rui da Mota, experto de mercados de AFI, para después añadir: “Las dos se han aprovechado de subsidios ilícitos ya sea a través de préstamos con tipos muy reducidos o subvencionando su I+D”.

“Es una victoria de Boeing”, relata, en The New York Times, Richard Aboulafia, analista de Teal Group. “Pero una que puede tener consecuencias inesperadas que no interesan al fabricante”.

"Los estadounidenses están muy asustados con China”

De este modo, Donald Trump debilita una industria que ya tiene varias flaquezas. Este año, según ADS, el lobby británico aeroespacial, la previsión de entregas de aeronaves en el mundo caerá de 1.789 a 1.489 aparatos.

El investigador Steinberg señala: “Es evidente que existe un elemento electoralista en su enfrentamiento con México o China. Sin embargo, ir en contra de Europa electoralmente no tiene tanto rédito. Otra estrategia distinta es buscar el choque con el gigante asiático porque los estadounidenses están muy asustados con China”. A esto hay que sumar la desaceleración económica. “Las empresas industriales suelen tener presencia global y lo que debilita al comercio mundial también las perjudica”, alerta Fernand Pacicca, de Pictet WM.

Los aranceles de Trump tendrán un impacto relativamente limitado en Airbus, sobre todo porque Estados Unidos es un mercado pequeño para el fabricante europeo. Goldman Sachs calcula que supondrá un viento en contra el próximo año del 4% sobre sus beneficios antes de impuestos y de solo el 2% durante 2021.