Juan Guaidó: "La investigación de financiación a un partido en España está en curso"

Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, ha comentado que, sobre "la investigación de financiación a un partido político en España", la misma "está en curso".

En un encuentro telemático organizado por Nueva Economía Fórum, celebrado en la tarde de hoy martes, el opositor a Nicolás Maduro ha sido preguntado sobre la presunta financiación recibida por Unidas Podemos por parte del régimen chavista. "Tendrán que responder los señalados", ha dicho. "Ha sido una práctica habitual del régimen de Maduro respaldar diferentes campañas a través de empresas, fundaciones, a partidos en Argentina, en Nicaragua, en Bolivia...", ha indicado.

De cara a las elecciones convocadas en Venezuela por el régimen chavista para el 6 de diciembre de 2020, Guaidó ha advertido que no hay "argumento ideológico para respaldar a Maduro"."No puede haber un respaldo automático en estos momentos con el colapso que vivimos los venezolanos", ha subrayado. "Es una dictadura brutal", ha dicho.

Las declaraciones de Guaidó se producen un día después de que la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, dijera que España respaldará las elecciones de diciembre en Venezuela en ciertas condiciones. "Si hay espacio, por pequeño que sea, para que se celebren elecciones con condiciones democráticas España lo apoyará", declaró el lunes en rueda de prensa.

"No puede ser que la dictadura elija a sus candidatos, yo no puedo ser candidato porque me han inhabilitado siete veces, han secuestrado los partidos políticos, es como si en España un tribunal decidiera a quien se otorga el Gobierno", ha dicho.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela ha recordado que en plena emergencia sanitaria por la pandemia "los servicios básicos de Venezuela están colapsados". Guaidó ha asegurado que la "mayoría del país" está "ansiosa por el cambio".

Guaidó ha asegurado que no todo el ejército de Venezuela está con Maduro. "No hay un respaldo absoluto de las fuerzas armadas a Maduro; un capitán de la Guardia Nacional gana ocho dólares al mes, es uno de los sectores más afectados, los militares han perdido lo que fue la Seguridad Social del país", ha explicado. "Hace un año asesinaron a golpes a un capitán de corbeta, también hay militares en prisión solo por expresar descontento; necesitamos unas fuerzas armadas formadas, con una remuneración justa y que formen parte de la transición democrática".

En cuanto a la celebración de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el político venezolano ha recordado que, gane quien gane, "Maduro ya tiene un problema con la Casa Blanca", y ha recordado que el dirigente chavista afronta "una denuncia por narcotráfico, con 15 millones de recompensa" en Estados Unidos.