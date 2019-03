JPMorgan da un potencial de subida del 33% a Inditex con la llegada de sus resultados

El mercado se prepara para las cuentas anuales de Inditex. El gigante textil que dirige Pablo Isla desvelará su comportamiento en 2018 el próximo 13 de marzo. Y las expectativas del mercado son positivas. Los analistas de JPMorgan anuncia en su previa de estos resultados que la compañía ganará un 4% más que el año anterior y otorga un potencial de subida del 33% a sus acciones.

El banco de inversión valora las acciones de Inditex en 35 euros, frente a los 26,7 euros con los que cerró este martes, y recomiendan a los inversores 'sobreponderar' este valor en sus carteras. Una valoración que va en línea con la tendencia del gigante textil en Bolsa en este 2019. La compañía se revaloriza cerca de un 20% en los dos primeros meses y se recupera de esta manera del golpe sufrido en su cotización en el pasado mes de diciembre.

JPMorgan espera que las acciones continúen con su revalorización con unos buenos resultados de 2018. Su estimación es que Inditex registre unos ingresos de 26.336 millones de euros, un 4% que en 2017, un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 5.587 millones, lo que supondría aumentar en un 6%, y un beneficio neto de 3.501 millones, que supera en un 4% el dato anterior.

Los impulsores esenciales para tener éxito en este sector son la agilidad, la flexibilidad, la velocidad, una fórmula omnicanal ganadora y nunca ser complacientes. Creemos que Inditex cumple todos estos requisitos" JPMorgan

"Los impulsores esenciales para tener éxito en este sector son la agilidad, la flexibilidad, la velocidad, una fórmula omnicanal ganadora y nunca ser complacientes. Creemos que Inditex cumple todos estos requisitos y se mantiene como el 'mejor de la clase' en cuanto a velocidad", explican los analistas del banco estadounidense.

JPMorgan destaca que este rendimiento superior a la competencia no es sólo "una cuestión de ventas totales que se respalda en el aumento de superficie de venta, como ha sido el caso de competidores como H&M, su crecimiento se produce en ventas comparables ('like for like') y, por lo tanto, de una mayor calidad", añaden en su informe. Sus previsiones es que la compañía aumente un 5% su 'like for like' del primer semestre de 2019.

Un respiro de la divisa

Los analistas ven que el lastre de la divisa empieza a dar un respiro a Inditex, otro de los factores que refuerza el futuro de la compañía. Aunque JPMorgan sigue registrando 'el efecto divisa' como uno de los factores de riesgo de la compañía. Los otros riesgos a los que se expone sus previsiones son una caída de las ventas comparables por la situación macroeconómica y cualquier alteración en su trascendente centro logístico de Galicia.

Su informe también es positivo con el dividendo. Mientras que en 2017 la compañía repartió un 69% de su beneficio entre los inversores, JPMorgan cree que hay espacio para que Inditex suba hasta el 72% el beneficio que destina al pago de dividendo y, mientras, que siga ingresando 1.500 millones de euros anuales en su caja. Una caja cada vez más grande y que supera los 7.000 millones de euros en su tesorería.

Por último, JPMorgan espera que la compañía continúe moderando sus inversiones en superficie y continúe con su aumento de calidad de sus espacios. "Inditex viene de años de fuerte gasto, con una inversión de capital ('capex') acumulado de 7.700 millones de euros en los últimos cinco años, de los cuales 1.500 millones de euros se dedicaron a mejoras tecnológicas y logísticas", explican. Su previsión es que su 'capex' crezca despacio, desde los 1.500 millones anuales actuales hasta los 1.600 millones en 2023.