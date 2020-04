Josep Borrell insiste en las nacionalizaciones de empresas: "No soy un chavista por ello"

Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea y Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, insiste en su mensaje de que la crisis actual provocará nacionalizaciones de empresas, y advierte que pondrá a prueba la capacidad de la democracia.

El exministro del PSOE, en una conferencia telemática celebrada este mediodía, organizada por Nueva Economía Fórum, también ha indicado que desde la Comisión se están analizando las ayudas que Alemania está facilitando a sus empresas por si las mismas pudieran distorsionar el mercado único.

"El estado va a entrar en el capital de las empresas, es una necesidad en todas partes", ha declarado Borrell. "Hemos tenido que modificar normas sobre ayudas de Estado para permitir que Alemania entre en el capital de muchas de sus empresas", ha señalado.

"Es posible que desde la UE se hayan tomado medidas poco empáticas con Italia y España", ha admitido

"Si empresas muy importantes no pueden renegociar su deuda, no nos vamos a quedar sentados viendo como van a la quiebra, el Estado está para eso", ha subrayado. "No veo por qué nadie se debe escandalizar por ello o tacharme de chavista, no creo que la señora Merkel lo sea tampoco", ha comentado. "No tengo que recordar la crisis financiera de 2008, cuando los países más liberales del mundo nacionalizaron sus bancos".

La crisis actual provocada por la pandemia "va a afectar a los planteamientos del neoliberalismo, el Estado tendrá un nuevo papel, se pondrá a prueba la capacidad de la democracia para resistir una tensión social como la que provocará la actual crisis", ha declarado el Vicepresidente de la UE. "Ya había tensión antes con los populismos, hay un discurso antagónico en los países a la búsqueda de un reconocimiento a su sistema político", ha añadido.

"En una guerra se destruyen activos que hay que reconstruir, no es el caso de ahora, no se han destruido activos físicos, lo que hay que hacer es mantener las rentas, ayudar a las empresas para que no quiebren y a personas que no van a tener ingresos, no vamos a dejarles morir de hambre, es prioritario dar rentas a las personas", ha dicho al ser preguntado por el debate de la renta mínima en España.

Respuesta europea

"Desde la Comisión hemos hecho todo lo que podíamos hacer, suspender los límites del pacto de estabilidad", ha defendido, aunque ha admitido que se han podido tomar decisiones "poco empáticas" en países como Italia y España.

"Los autoritarismos van a crecer en este ecosistema... Torra diciendo que Cataluña lo habría hecho mejor siendo independiente... es una postura equivocada"

"Estamos acostumbrados al pim pam pum en la UE, todo lo malo es culpa de la UE", ha continuado. "No voy a decir que no se hayan tomado decisiones y manifestaciones poco empáticas, con Italia y España, pero creo que estamos en una fase de convergencia, probablemente no hemos sido capaces de publicitar las medidas como ha hecho China, pero estamos en una fase de mayor combinación", ha explicado.

"Creo que la respuesta de los países con mayores calidad democrática ha sido mejor, las democracias más maduras han respondido mejor y se harán mejores, pero los populismos y dictaduras van a tener ocasión ahora de defender sus sistemas, los autoritarismos van a crecer en este ecosistema", ha advertido. "El atractivo de la frontera, Torra diciendo que Cataluña lo habría hecho mejor siendo independiente... es una postura equivocada", ha afirmado.

Ayudas en Alemania

Josep Borrell se ha referido a los diferentes sistemas de ayudas que están aplicando los países de la UE a sus empresas, y ha sido preguntado en particular sobre el caso de Alemania.

"En la UE no producimos un solo gramo de paracetamol", ha lamentado Borrell

"Está la cuestión de cómo el mercado único va a sobrevivir a esta crisis, al permitir que desde el Estado se concedan ayudas a empresas se puede generar una distorsión clara", ha dicho. Existe el "temor de que la mayor fuerza financiera de un Estado permita que sus empresas puedan competir mejor, eso preocupa", ha admitido.

"Muchas pequeñas empresas en Alemania y en otros países están recibiendo ayudas directas, es evidente que unos Estados pueden hacer más que otros, por eso hemos de garantizar que todos los Estados estén en igualdad de condiciones par ayudar a sus empresas", ha señalado. "Si no, saldremos con un mercado único distorsionado", ha añadido, y ha avanzado que en la Comisión "están sobre la mesa mecanismos para ello".

China y la globalización

Borrell considera que la globalización "va a tener que adaptarse". Las cadenas de valor "serán más cortas y habrá que contar con stocks de productos críticos", ha opinado.

"En la UE no producimos un gramo de paracetamol, por ejemplo. Hasta ahora hemos considerado que no había que tener stocks porque los flujos eran permanentes y seguros, pero con una crisis como esta se cortan los flujos, obliga a pensar en esto y en medidas de precaución; no estoy abogando por el proteccionismo, pero también hay que protegerse".

La crisis provocada por la Covid-19 "cambiará la geopolítica del mundo, pero aún no sabemos como", ha indicado. "Algunos opinan que China y el sudeste asiático saldrán reforzados, pero que creo que de esta nadie saldrá reforzado, no ha habido un liderazgo internacional claro, Estados Unidos está más orientado hacia su país".