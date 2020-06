El abogado personal de Marta Álvarez se hace fuerte en El Corte Inglés y se dedicará en exclusiva a la compañía

José Ramón de Hoces, abogado personal de la presidenta de El Corte Inglés, Marta Álvarez, gana peso en los grandes almacenes y se dedicará en exclusiva a la compañía a partir de ahora, según avanzan fuentes consultadas por Vozpópuli.

Desde el pasado febrero, De Hoces ocupaba la secretaría general del consejo, un cargo compatible con su actividad como socio de Pérez-Llorca para el que fue elegido con la bendición unánime de todo el consejo.

Como ha podido confirmar este periódico, el abogado de Álvarez dejará ahora el despacho de abogados para dedicarse a tiempo completo a El Corte Inglés, lo que acredita su posición como hombre de la máxima confianza de la presidenta.

Este diario se ha puesto en contacto con Pérez-Llorca, que ha confirmado la salida de De Hoces aunque añade que "seguirá manteniendo también en el futuro una estrecha relación con el despacho". Pérez-Llorca también explica que a partir de ahora Juan Rodríguez Cárcamo será el nuevo responsable del área de Derecho Público y Sectores Regulados que encabezaba Hoces. Rodríguez Cárcamo, en las filas del despacho desde 2011, luce los galones de socio desde 2013. Previamente fue abogado del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y también ejerció en el Ministerio del Interior y ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y otros juzgados y tribunales de Madrid.

El Corte Inglés también confirma la incorporación del letrado pero, al igual que el despacho, no ha dado detalles sobre las nuevas funciones del abogado o su cargo exacto. No obstante, fuentes cercanas al abogado consultadas por Vozpópuli sitúan a De Hoces con un cargo relevante en la asesoría jurídica de los grandes almacenes, algo que compaginaría con su cargo de secretario, un extremo que la compañía no ha entrado a valorar.

Asesor de las hermanas Álvarez

De Hoces es abogado del Estado en excedencia y es socio de Pérez-Llorca desde 2007, despacho que asesoró a las hermanas Álvarez en el conflicto con su primo, Dimas Gimeno, por la fortuna familiar. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y es experto en litigación de asuntos complejos, tanto en el orden contencioso-administrativo como civil. Posee también un gran expertise en procedimientos administrativos y en sectores regulados. Está reconocido en los principales directorios jurídicos como Chambers o The Legal 500.

Antes de dar el salto al sector privado, De Hoces fue responsable jurídico de RTVE y también ocupó durante años la dirección adjunta de la asesoría jurídica del extinto Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF).

Hace menos de una semana, El Corte Inglés presentó los resultados del año pasado hasta el 29 de febrero de 2020. El grupo declaró unos beneficios de 310 millones (+20,1%), un beneficio bruto de explotación de 1.097 millones (+5,4%) y una facturación total de 15.260,78 millones (+1,2%). La deuda del grupo también se redujo hasta los 2.729 millones, gracias en parte a la venta del negocio informático a Groupe Français d'Informatique (Gfi).