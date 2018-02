Así es como Jeff Bezos, el dueño de Amazon, ha llegado a dominar el mundo

El creador de Amazon, Jeff Bezos, ha conseguido colocarse como el empresario más rico del mundo, según Bloomberg. Esta fortuna se ha visto acrecentada de manera exponencial gracias a un giro de 180 grados en la estrategia del grupo. Entre sus servicios más reconocidos destacan Amazon Prime, Amazon Web Services y su apuesta por su asistente virtual Alexa.

Amazon cerró el ejercicio pasado con un beneficio de 3.000 millones de dólares, un 20% más que en 2016. Gran parte de estos resultados se deben a la reforma fiscal de EstadosUnidos, pero también a la fuerte estrategia de la multinacional por entrar en todos los sectores más disruptivos y revolucionar también lo tradicional.

Esto ha llevado a que el gigante logístico valga más de 650.000 millones de dólares en Bolsa y haya llegado a superar los 700.000 millones en algunos momentos. Esto es, prácticamente, multiplicar por siete a Inditex, el valor más importante de la renta variable española.

Dos armas claras y tres por descubrir

La estrategia del grupo pasa por dos pilares fundamentales que son el comercio electrónico y la nube. AmazonPrime y Amazon Web Services son los dos productos que más alegrías le han dado a Bezos. No obstante, hay tres nuevos frentes que se deberán tener en cuenta en los próximos años, tal y como expone el jefe de estrategia en renta variable de Saxo Bank, Peter Garnry.

La primera de ella es la adquisición de Whole Foods por parte de Amazon. Ganry considera que será interesante ver el impacto de la entrada de la compañía en el mercado de comestibles, así como la estrategia que planteará para evitar la competencia de Alibaba, que planea una rápida expansión internacional.

Otro factor a tener en cuenta es la alianza realizada con JP Morgan y Warren Buffet. La intención es crear una compañía de atención médica independiente para proporcionar servicios a sus empleados sin ningún ánimo de lucro.

Este es un importante factor de riesgo para los proveedores de servicios de salud existentes en los Estados Unidos, ya que el país gasta en atención sanitaria más del doble del PIB que el segundo país del ranking, y esto está absorbiendo recursos muy necesarios de la economía que podrían destinarse a mejorar la infraestructura, la educación y la calidad de vida.

Amazon contra Google y Netflix

Los terrenos que abarca el gigante logístico no tienen fin. Es su propio rival, pero también es el primero que le planta cara a las empresas más punteras del momento. En diferentes ámbitos, Jeff Bezos lucha contra los gigantes de la industria.

Alphabet está en el punto de mira bursátil. No sería de extrañar que durante este ejercicio Bezos superara a la matriz de Google en capitalización. No obstante, la verdadera lucha no se juega en las tablas, sino en la nube. Google Cloud y Amazon Web Services son competencia directa y Amazon tienen muchas de sus esperanzas puestas en su sistema, de hecho la nube de Bezos es mucho más importante que la del gigante tecnológico. Otro punto en el que se enfrentan es en su asistente virtual. Google Assistant y Alexa compiten para ver quién destrona a Siri, el asistente de Apple.

Otra de las compañías del momento, Netflix, también está en la mirilla de Amazon. La compañía de Bezos tiene su propia plataforma de video en streaming, Prime Now y además, el pasado mes de noviembre se hizo con los derechos televisivos de El Señor de los Anillos.

No obstante, está aún lejos de alcanzar al rey de los servicios en streaming. La plataforma de Bezos está en 100 países y Netflix opera en 190 y genera mucho más contenido propio.