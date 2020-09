El jefe de OHL en la Operación Canalejas dimite en pleno proceso de apertura

Francisco Meliá ha dimitido como consejero delegado de OHL Desarrollos SA, la filial a través de la cual la constructora controlaba el 50% de la Operación Canalejas. En este sentido, Meliá también ostentaba el cargo de consejero delegado de Centro Canalejas Madrid, la sociedad que se reparte OHL y Mohari en un 50%. Una dimisión que se produce el plena apertura, el hotel Four Season vio la luz el pasado viernes y la Galería Comercial estará en marcha a mediados de 2021.

El directivo abandona ambos cargos. No obstante, mantiene su puesto de director general de OHL Desarrollos y seguirá reportando a José Antonio Fernández Gallar, actual CEO del Grupo OHL. Fernández Gallar asume ahora el liderazgo ejecutivo de OHL Desarrollos SA, además de su cargo de presidente de la misma que ya ocupaba, y será el máximo representante del Centro Canalejas tras la salida de Francisco Meliá.

Los motivos de la salida del consejero delegado no han sido desvelados. No obstante, según expresan fuentes cercanas a la compañía, el movimiento directivo no afecta a la habitual operativa de Canalejas ya que "Francisco Meliá ya reportaba anteriormente a José Antonio Fernández Gallar en su cargo como consejero delegado de OHL Desarrollos".

El ejecutivo de OHL será el principal ejecutivo de Canalejas pese a que se reparte al 50% el proyecto con Mohari, sociedad del empresario Mark Scheinberg (fundador de Poker Stars). Aunque la llegada de los Amodio han disparado los rumores de una posible salida de OHL de Canalejas. La familia mexicana Amodio, que controlan ya el 25% de la compañía, ha abierto un proceso de análisis de la estrategia de todo el grupo y en esa senda se especula con posible desinversiones.

Ya está en marcha

El proceso de apertura de todo el Centro Canalejas Madrid, según detallan, mantiene su rumbo. El proyecto dividido en el hotel Four Seasons y las residencias de lujo vive sus primeras semanas. La tercera 'pata', la Galería Comercial, es la que lleva mayor retraso y no abrirá sus puertas hasta el primer semestre de 2021, como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Aunque Hermes se ha adelantado. La lujosa cadena de bolsos ya opera en esta galería porque cuenta con una entrada independiente. También ya existen algunos inquilinos en las 22 exclusivas residencias que se han levando en Canalejas. El complejo, además, cuenta con 400 plazas de parking. El hotel y las residencias se reparten cerca de 80 plazas, el resto estarán destinadas a los diferentes usuarios que quieran hacer uso comercial.

Con todo ello, Canalejas es uno de los grandes activos de OHL. Su buen desarrollo o una futura desinversión serán claves para afrontar el duro momento financiero que atraviesa. Entre enero y junio, la constructora registró una pérdida neta de 38,5 millones de euros, lo que supuso multiplicar por más de dos (+151%) los 'números rojos' de un año antes. Un registro marcado por el castigo de la pandemia y que los nuevos dueños mexicanos deberán afrontar para rentabilizar su compra al Grupo Villar Mir.