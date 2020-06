Jaime Botín dejará de ingresar 265 millones en dividendo si no sale Línea Directa a Bolsa

Jaime Botín, máximo accionista de Bankinter, podría dejar de ingresar 256 millones en dividendo este año si finalmente la entidad decide no sacar a Bolsa Línea Directa. El banco que dirige María Dolores Dancausa podría estar replanteándose la fecha de la operación después de que el Banco Central Europeo (BCE) le recomendara no hacerlo, ya que la fórmula escogida pasa por el reparto de un dividendo en especie, no recomendado hasta al menos octubre de 2020, tal y como recoge el diario Expansión.

El que fuera presidente de Bankinter es ahora el primer accionista del banco, a través de la sociedad Cartival. Jaime Botín-Sanz de Sautuola y sus cinco hijos atesoran el 22,8% del capital. Cartival adquirió entre el 13 y el 18 de marzo 1,6 millones de acciones a un precio de entre los 3 y los 3,99 euros por acción. El día 13 adquirió la mayor cantidad de títulos, un millón, a 3,99 euros, de acuerdo a los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La salida a Bolsa de Bankinter fue aprobada en Junta General de Accionistas el pasado 19 de marzo. El banco tiene la intensión de sacar a cotizar el 82,6% del capital de la aseguradora, una remuneración en especie mediante la cual cada accionista del banco recibe un número de títulos equivalente de Línea Directa.

Así, Jaime Botín y sus cinco hijos serán previsiblemente los principales accionistas de Línea Directa cuando la aseguradora salga a Bolsa, posiblemente en la segunda mitad de este año. Bankinter retendrá el 17,4% que no sale a cotizar y pasará a contabilizar como una inversión financiera de la cartera del banco.

Durante la celebración de la Junta General, Dancausa reafirmó la intención del banco de seguir adelante con la operación de salida al mercado de Línea Directa, aunque comentó que ahora "todo ha perdido relevancia ante el estado de alerta sanitaria y económica a la que ahora hemos de hacer frente".

"Es la decisión más importante y de mayor repercusión para el futuro tomada por el consejo. Queremos permitir que Línea Directa vuele por sus medios y aproveche su potencial para aumentar su rentabilidad, reputación y prestigio", afirmó la banquera.

El objetivo de separar el negocio bancario del asegurador

La operación generará unas plusvalías de unos mil millones de euros en 2020, según comunicó el director financiero de Bankinter, Jacobo Díaz, quien insistió en que el objetivo de separar el negocio bancario del asegurador es permitir que cada empresa pueda aplicar sus propias estrategias de forma independiente en el futuro.

Línea Directa se libera así "del paraguas" de Bankinter para poder crecer de forma orgánica o inorgánica, y aprovechar cualquier oportunidad que surja en el futuro, ha explicado el director financiero de la entidad bancaria.

El banco mantendrá su política de dividendos, con un pay out -porcentaje del beneficio destinado a remunerar a los accionistas- del entorno del 50% y Díaz ha asegurado que no se prevén cambios en este sentido.