El 45% de los vehículos que circulan en España no tienen la ITV en regla

Los cierres de actividad decretados en el inicio de la pandemia afectaron también a las estaciones de ITV. Cerraron sus puertas durante más de dos meses generando todo un caos cuando volvieron a abrir, sin poder dar abasto con cientos de miles de vehículos que debían haber pasado el trámite. Por ello, el Gobierno permitió, también con polémica, ampliar los plazos de vencimiento de la inspección técnica en función de las fechas en las que vencían.

El caos desde entonces fue notable, tanto como el incremento de vehículos que han dejado de cumplir con la obligada inspección. No saben si el motor está bien, si los neumáticos están a punto, si las luces cumplen la normativa vigente o si van a poder frenar con la seguridad necesaria porque no han pasado la ITV, poniendo en peligro sus vidas pero, sobre todo, las del resto de conductores.

Y es que de cada cien vehículos que circulan por las carreteras españolas, 45 no tiene la ITV en regla. La cifra, que ya era preocupante antes del estado de alarma decretado por la covid 19 con un 20% de absentismo, se ha duplicado, sin tener en cuenta que los vehículos cuya fecha de vencimiento de la ITV es posterior al 1 de septiembre no disponen de ninguna prórroga por el efecto de la pandemia. En estos casos, sus propietarios deben realizar su inspección cuando indique la documentación del vehículo sin que haya duda sobre las fechas de aplicación de la misma. Porque no hacerlo supone de entrada una multa de 200 euros y, sobre todo, tener problemas con el seguro en caso de accidente.

Por otro lado, debe recordarse que el plazo de las prórrogas, concedidas durante el primer estado de alarma a aquellos vehículos cuya ITV caducó entonces, finaliza el próximo 2 de marzo de 2021. Aunque hay muchos usuarios que entendían que hasta recobrar la normalidad quedaban exentos de pasar la ITV si las restricciones por el coronavirus persistían (más allá de los que aprovechan el desconcierto para no cumplir con la ley), la realidad es que no es así. Desde AECA-ITV se ha hecho un importante trabajo de comunicación para facilitar a los conductores toda la información necesaria en cuanto a plazos, prórrogas, protocolo covid exigido, etc.

Evitar accidentes y fallecidos

Además, las empresas de ITV han realizado un gran esfuerzo laboral y económico para incrementar la capacidad global de inspecciones en un 30%, y de forma muy significativa en aquellos vehículos con mayor riesgo potencial de daños personales, como son los autocares y vehículos comerciales y de mercancías, donde el incremento ha sido del 65% en la capacidad de inspecciones. “La pandemia se ha llevado muchas vidas por delante. Nuestro país no puede asumir más muertes que podían haberse evitado, como ocurre con un alto número de siniestros en carretera. Porque la ITV salva vidas”, subraya el director gerente de AECA-ITV, Guillermo Magaz.

Magaz recuerda las cifras de la ITV extraídas de un informe elaborado por la Universidad Carlos III de Madrid, ‘Contribución de la ITV a la Seguridad Vial y a la protección de la salud de los ciudadanos y del medioambiente’: “Las conclusiones están ahí: las inspecciones evitan al año 540 víctimas mortales (por accidente y por emisiones contaminantes), 12.000 heridos de diversa consideración y 17.700 accidentes de tráfico".

Este mismo estudio afirma también que si el total de los vehículos que no acuden a las inspecciones obligatorias lo hubieran hecho, podrían haberse evitado al menos 8.800 accidentes, más de 7.000 heridos y 81 muertes adicionales. Además, si todos los automóviles hubieran pasado la ITV, podrían evitarse cerca de 80 muertes prematuras adicionales por emisiones contaminantes.