Isla (Inditex): "Es importantísimo no retirar ni descafeinar medidas como los ERTE"

El presidente de Inditex, Pablo Isla, cree que el pulso contra el coronavirus en el ámbito económico todavía tiene que seguir. Por eso, considera que, en el corto plazo, es "importantísimo no retirar ni descafeinar las medidas que se están enviando a no destruir el tejido empresarial"; en concreto, Isla se ha referido a los ERTE y a los avales públicos.

Así lo ha defendido durante su intervención en la cumbre Empresas españolas liderando el futuro, impulsada por la CEOE, donde ha compartido la inauguración con el presidente de Mercadona, Juan Roig. En su comparecencia, el presidente del gigante textil ha insistido en que, durante la pandemia, "las empresas nos hemos comportado y nos vamos a seguir comportando con muchísima responsabilidad".

Isla, que dirige una compañía con presencia en más de 200 mercados, ha explicado que el punto de partida es que esta crisis ha sido de una "enorme magnitud", a la que España y su economía se han enfrentado desde un punto "particularmente delicado" a su juicio, relacionado con los niveles de déficit público y de desempleo previos a la crisis: "Al inicio de la crisis, España estaba en una situación peor que otros países de nuestro entorno", ha insistido, reseñando que el plan de recuperación es "complejo" y va a exigir "disciplina, audacia y madurez".

En esta línea, Isla ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" por parte del Gobierno, de los partidos, de las empresas y de los sindicatos, insistiendo en que hay que buscar consensos "lo más amplios posibles". Como Roig, el presidente de Inditex también ha apuntado a que es "fundamental" generar certidumbre y seguridad jurídica a empresas e inversores: "Es fundamental para inversiones a largo plazo y generar empleo, y este es nuestro gran objetivo" ha asegurado.

¿Derogar la reforma laboral?

El presidente del gigante gallego ha abogado además por "huir de dogmatismos e ideas preconcebidas". "Tan importante como las ideas que se tomen es no desmontar lo que está funcionando", ha expresado, en lo que se ha entendido como una referencia a la derogación de la reforma laboral: "No hay que revertir reformas eficaces y no hay que introducir rigideces", ha dicho. En fiscalidad, ha continuado, el debate hay que dedicarlo a "cómo generamos crecimiento económico mucho más que a subidas de tipos impositivos".

Con todo, y en el corto plazo, además de las ayudas del Gobierno que ya están en marcha para Isla es "clave" para la economía española es clave asumir que "un país, igual que una empresa o una familia, no puede vivir siempre de la deuda".

En este ámbito, Isla ha defendido que "tenemos que adaptar lo que ganamos a lo que tenemos", reseñando que las ayudas del fondo de reconstrucción europeo "van a ser elementales para la salida de la crisis".

Para el presidente de Inditex, la economía española "tiene mucho potencial": "El objetivo debe ser que en 2021-2022 recuperemos la caída y hayamos dado pasos importantes para tener una economía mejor, más competitiva… el papel de las empresas y empresarios es fundamental".