Irene Lozano acusó a Florentino Pérez de enterrar la ética del fútbol "bajo montañas de dinero"

Uno de los mayores emporios empresariales a los que tendrá que tener en cuenta en sus políticas la flamante presidenta del Consejo Superior de Deportes Irene Lozano es el Real Madrid, gigante del fútbol y el baloncesto español, con una facturación anual que ronda los 800 millones de euros.

Prueba del poder de su presidente, Florentino Pérez, fue su decisión de contratar, en plena víspera del Mundial de Rusia 2018, al entonces entrenador de la selección española de fútbol, Julen Lopetegui, para que asumiera la dirección técnica Real Madrid inmediatamente después de la cita mundialista, pese a haber firmado una renovación con la selección pocas semanas antes.

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, decidió apartar a Lopetegui de la Selección a horas del debut con Portugal por entender que había sido traicionado por una operación a sus espaldas que, a su juicio, condicionaría la labor del entrenador como seleccionador nacional de un grupo con varios jugadores merengues.

Aquella situación, que se saldó con un interinato de Fernando Hierro y desembocó en el estrepitoso fracaso de la Selección al caer con Rusia en octavos de final, dividió a la opinión pública deportiva entre quienes llegaron a criticar el ego de Rubiales y quienes cuestionaron el egoísmo y la falta de escrúpulos de Florentino Pérez.

Lozano, con Rubiales

Las vueltas de la vida han hecho que ese debate vuelva a posarse sobre la lupa del más alto nivel de la política deportiva. Un simple vistazo a la hemeroteca de la propia Irene Lozano le muestra crítica como pocas personas en público con el presidente del Real Madrid y la constructora ACS.

"Adam Smith, padre del liberalismo teórico, esbozó el principio según el cual el carnicero, en la búsqueda de su interés personal, beneficia a toda la sociedad. El caso de Lopetegui demuestra que la verdad es a menudo lo contrario. El Real Madrid buscaba su interés particular: fichar a un buen entrenador. El propio Lopetegui perseguía el suyo: un suculento contrato. No cabe duda de que el fichaje desestabilizó a la selección: su concentración se convirtió, en palabras de Sergio Ramos, en un tanatorio. El interés general yacía de cuerpo presente", afirmó Lozano en una columna en 20 Minutos.

"Aunque los daños que Lopetegui y Florentino acaben causando a la selección resulten difíciles de cuantificar, quedan pocas dudas de su desprecio por los sentimientos e ilusiones de un país entero" Irene Lozano en 2018

"Llevada hasta extremos que Adam Smith jamás aceptaría, esa persecución del beneficio particular a toda costa se ha convertido en ley. Son muchas las empresas cuyos intereses se ven dañados cuando sus gestores anteponen su interés personal, no solo al de la sociedad, sino incluso al de su empresa. La Champions League es el evento mundial que más dinero genera, seguida de la Fórmula 1 y del Mundial de fútbol en tercer lugar. Los viejos valores del deporte han quedado sepultados bajo montañas de dinero. Y aunque los daños que Lopetegui y Florentino acaben causando a la selección resulten difíciles de cuantificar, quedan pocas dudas de su desprecio por los sentimientos e ilusiones de un país entero. Cuando en el futuro se alabe su competencia técnica, no deberíamos descontar su negligencia ética".

Convenio con la RFEF

A preguntas de Vozpópuli sobre si Lozano prefiriría ahora o no matizar sus palabras, desde su entorno responden que "cada cosa a su tiempo, todavía no ha tomado posesión".

Por lo pronto, tal y como avanzó Vozpópuli, el departamento de España Global dependiente del Gobierno que dirigía Lozano hasta este martes llegó a suscribir un convenio de apoyo a la agenda internacional de Luis Rubiales, que incluía la polémica Supercopa de fútbol celebrada recientemente en Arabia Saudí de la que tanto la RFEF como el Real Madrid han acabado sacando tajadas millonarias.

Eso no quita que, según apuntan fuentes vinculadas al eje político-deportivo-empresarial contrario al actual presidente de la RFEF, el propio Florentino acabe bendiciendo una de las candidaturas contrarias a Rubiales en las elecciones de la Federación previstas para este año.