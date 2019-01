Los inversores esperarán a que se abra una causa judicial para desinvertir en el BBVA

El mercado ni siente ni padece la cloaca. Las acciones del BBVA se han mantenido estable estas jornadas en las que han salido a la luz los negocios turbios que llevó a cabo Francisco González con el excomisario Villarejo. Muchos se han preguntado por qué los títulos del banco se han mostrado impasibles ante "semejante escándalo".

Diferentes fuentes financieras consultadas por Vozpópuli creen que el valor no está descontando el escándalo porque aún no hay ninguna causa judicial abierta pero creen que caerá tarde o temprano. "No está cayendo de momento..." dice un conocido gestor de carteras. "Esto va a ser un escándalo mayúsculo", comenta otro.

Estos expertos consideran que la acción no ha sufrido porque por el momento la información sólo se ha movido en el ámbito periodístico. "En el momento que llegue a la opinión pública el banco lo va a tener complicado". No obstante, dicha fuente ha salido en defensa de la entidad, que bajo su punto de vista, hasta el momento, está sabiendo llevar el tema con la "mayor profesionalidad y rigurosidad posible".

"Esto es un correveidile de nuestra mierda de política nacional"

También hay voces que aseguran que el banco no tendrá ningún problema en las tablas porque se trata de un problema muy local. "Si estuviéramos hablando de una filial de latam que ha comprado información privilegiada, sí. Pero esto es un correveidile de nuestra mierda de política nacional. Esto no le importa a nadie a nivel internacional y encima de hace unos cuantos años. No tiene impacto en la valoracón", detalla un experto en banca. "Llama a un broker inglés y explícale quién es el tal Villarejo. No lo sabe", agrega.

Multar al BBVA

Esta misma fuente matiza que el banco podría tener problemas si en algún momento se llega a multar al BBVA por uso de información, pero ve este escenario como poco probable.

Brokers consultados por este medio agregan que a menos que el BBVA tenga que dotar provisiones porque se vayan a enfrentar a temas judiciales, la acción no caerá.

Preguntados por el descuento del 1% que sufrió este lunes, esta misma fuente asegura que es porque el banco está subido de precio. "En el año lleva un 7%...tiene que bajar".