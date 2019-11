La inversión de Reino Unido en España crece un 80% pese a la incertidumbre del Brexit

La inversión de Reino Unido en España creció un 79,49% en la primera mitad de 2019 en comparación con el mismo periodo del año pasado, y alcanzó los 3.125 millones de euros, convirtiéndose en el país que más invirtió en España en la primera mitad del año, según concluye un informe de la Cámara de Comercio Británica en España.

El V Barómetro sobre Clima y Perspectivas de Inversión Británica en España, elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) para la Cámara, recoge que, "considerando los flujos de inversión extranjera directa (IED)", es decir, la inversión realizada en un periodo determinado, Reino Unido se convirtió en el principal emisor de IED hacia España, por delante de Estados Unidos y Francia.

"Remontando ese cálculo al tercer trimestre de 2016, justo después del referéndum sobre el Brexit, hasta junio de este año, el Reino Unido invirtió 10.786 millones de euros en España, que representan el 12,4% del total de flujo de inversión extranjera recibido por el país en ese periodo", según indica el informe.

Por comunidades autónomas, Castilla y León (1.647 millones de euros), Madrid (1.257 millones) y Cataluña (52,4 millones) fueron las que más IED recibieron en los seis primeros meses de 2019.

La posición inversora de Reino Unido en España no se ha visto afectada por el referéndum del Brexit

El embajador de Reino Unido en España, Hugh Elliot, justificó la necesidad del barómetro porque "con las fake news no sabemos si lo que vemos en las pantallas de nuestros teléfonos es real, por eso es fundamental tener estudios detallados como este para saber lo que realmente está pasando".

Situación en Cataluña

Por su parte, el presidente de AFI, Emilio Ontiveros, explicó que "en 2019 ha habido una bajada en las inversiones británicas en Cataluña, pero sería difícil conocer las razones de esa bajada".

Ontiveros insistió en que la crisis independentista, "en una serie relativamente larga, no ha tenido un impacto significativo en la inversión británica en Cataluña". "Hasta el año pasado, Cataluña ha mantenido atractivo en la inversión extranjera; y no ha sido hasta 2019 cuando la percepción del deterioro ha sido mayor. Lo que es un hecho es que no ha habido una correlación contemporánea grave entre la inestabilidad geopolítica y el deterioro económico catalán", concluyó.

Esa posición inversora se concentró en tres sectores: telecomunicaciones, el tabaquero y el de fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones

Inversión

El barómetro también señala que la posición inversora de Reino Unido en España no se ha visto afectada por el referéndum del Brexit. Al analizar los últimos datos de stock disponibles, correspondientes a 2017, "y que miden el total del capital británico invertido en activos españoles con carácter de inversión directa", en la primer aserie anual tras el referéndum, el país británico era el segundo país con una mayor posición inversora en España con 56.918 millones de euros, solo superado por Estados Unidos.

Esa posición inversora, concluye el estudio, se concentró en tres sectores: telecomunicaciones (28,9%), el tabaquero (10,9%) y el de fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones (8,7%). Además, indicaron que esta inversión es responsable de mantener 201.607 puestos de trabajo, "el 1% de todo el empleo nacional".