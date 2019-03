Huawei y Oppo integran un 'catalejo' en el móvil que mejora el zoom

La industria del móvil centra la captación de clientes en la cámara del móvil. De ahí que se haya conseguido tanta innovación en este área. Instagram tiene la culpa, tanta como el gusto innato por capturar lo que hay alrededor de nosotros cuando nos plazca, y a veces sin que nos descubran.

Al principio de los tiempos la guerra se centró en incrementar la resolución. Una vez alcanzada una calidad meridiana se empezaron a buscar más posibilidades. Macro, efecto degradado del fondo -bokeh- en los retratos, imágenes panorámicas, nocturnas...

La siguiente frontera por explorar es la de los teleobjetivos. Se trata de poder hacer fotografías a varios metros de distancia (telex) como si el objeto o persona inmortalizada se encuentre a centímetros. Como hacerla a través de un catalejo, si se nos permite la expresión.

La distancia focal es el espacio entre el sensor y la lente. Para ampliar las posibilidades del teleojetivo han de separarse. Es ahí donde viene el problema. Un teléfono móvil tiene poco espacio

Es algo que entraña una dificultad añadida, el espacio. Es cierto que todos o casi todos los problemas en la calidad fotográfica de un móvil vienen derivados del espacio -por eso las réflex no son más pequeñas- y en el caso de la integración de teleobjetivos la cosa no iba a ser menos, y si no fíjense en los 'cañones' que llevan los paparazzi para realizar fotos a distancia.

El problema

Un sistema fotográfico, sin que se enfaden los turistas, está compuesto básicamente por un sensor que recoge la luz que le llega del exterior al pasar por una lente. El sistema impregna esa luz, esa imagen, en una película que inmortaliza el momento para siempre. Hace años este 'manchado' se realizaba sobre negativos físicos que hoy son archivos digitales, intangibles.

Para acercar las imágenes es necesario hacer uso de una mayor distancia focal -por eso, repetimos, los telescopios o catalejos son tan largos-. La distancia focal es el espacio entre el sensor y la lente. Es ahí donde viene el problema. Son dos elementos que deben separarse para acercar las escenas.

Huawei quería meter un teleobjetivo de cinco aumentos en su último lanzamiento, el P30 Pro, pero no sabía cómo. Necesitaba 127 milímetros adicionales a las tapas, la placa base y demás componentes del teléfono. Se antojaba difícil, dado que los móviles no suelen superar hoy en día el centímetro de grosor.

La solución

La firma Oppo anunció a principios de año un sistema, un prototipo, similar al que Huawei ha convertido en realidad. Para solucionar los problemas de espacio se resolvió que si las lentes se situaban de lado, en lugar de frente, cabrían sin problema en el terminal.

El problema es que, de esta guisa, la cámara del teléfono estaría orientada hacia el canto del terminal. Es decir, el objetivo no se situaría en la espalda del terminal, sino en algún punto cercano a los botones de apagado y encendido.

La solución a esta disposición tan antinatural la otorga un simple espejo. Este elemento capta la luz del exterior y la envía hacia el interior del sensor, con lo que ya no es necesario instalar el sistema de lentes una encima de otra en paralelo a la superficie del móvil. Ahora se pueden encajar de lado, lo que otorgará margen en el futuro para incrementar esos 5X en el futuro. Basta con pensar que un teléfono cuenta con un grosor, como hemos comentado anteriormente, de un centímetro, frente a los siete u ocho centímetros de ancho que posee un móvil. El reto ahora es mantener el diámetro de los sensores -son como puntos- dentro de las dimensiones del teléfono.

El Huawei P30 Pro incluye este sistema, similar al denominado Lossless 10X de Oppo. La luz se refleja en el espejo -parte derecha de la foto- y rebota hacia la izquierda en dirección al sensor para captar la luz, la imagen. Los sistemas de teleobjetivo 'normales' captan directamente de frente la luz, pero a cambio de esto ocupan más espacio en el lomo del teléfono. Estamos ante un nuevo sistema que permitirá incrementar las posibilidades de los teleobjetivos de las cámaras en un menor espacio. Oppo espera presentar próximamente y de manera comercial un teléfono con este sistema.