Los inmunólogos 'copian' una 'app' de fútbol para diagnosticar el coronavirus

La Sociedad Española de Inmunología (SEI) acaba de lanzar una aplicación denominada SEICoV para ayudar a detectar el coronavirus, diferenciando los síntomas de otras afecciones respiratorias como la gripe o el resfriado.

Una iniciativa que tiene su embrión en el proyecto que el 16 de junio del pasado año anunció la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Con el nombre de Futcov, el organismo rector del fútbol en nuestro país lanzó una herramienta de autodiagnóstico del coronavirus para jugadores, equipo técnico y en general personal de los clubes.

"La RFEF pone a disposición de sus asociados esta herramienta para ayudar a diferenciar los síntomas de COVID-19 de los de la gripe o catarro. Los Servicios Médicos de la RFEF, en colaboración con expertos en epidemiología, virología, inmunología y análisis de datos, han desarrollado esta herramienta, pero los resultados no son una prueba de diagnóstico, sino sólo colo una orientación", explica la web de la aplicación de la RFEF.

Medio año después de su lanzamiento desde la SEI hablan de éxito, y se ha convertido en el molde con el que los inmunólogos han desarrollado SEICoV, un proyecto también de autodiagnóstico que, además, se puede descargar en formato de aplicación móvil desde Android e iOS.

"Es un esfuerzo de colaboración multidisciplinar entre médicos de diferentes institutos, la SEI, la RFEF y Bayesia (Francia), que proporciona el software de Inteligencia Artificial. Esta aplicación ha sido diseñada de acuerdo con la investigación bibliográfica publicada mediante el análisis de los datos de 6.000 pacientes en Europa", explica la Sociedad Española de Inmunología.

La app es gratuita, no almacena datos del usuario y tampoco comparte los resultados con entidad alguna. El algoritmo con el que trabaja se alimenta de 28 síntomas comunes en las infecciones virales. La SEI explica que "los resultados no son una prueba diagnóstica y no sustituyen al consejo médico profesional".

Redes bayesianas

El proyecto de la Real Federación Española de Fútbol y la Sociedad Española de Inmunología comparte, como comentábamos anteriormente, el uso de redes bayesianas. Pero, ¿qué es este concepto?

Está basado en la teoría de la probabilidad publicada por el matemático Thomas Bayes en el siglo XVIII. Se trata de un modelo probabilístico muy utilizado en el mundo médico cuando entran en juego grandes volúmenes de datos en combinación con la Inteligencia Artificial.

La utilización de estas redes permite conocer la probabilidad de que los síntomas de un paciente tengan como origen una infección causada por covid-19. Así, la aplicación sabe diferenciar los síntomas del coronavirus de los de la gripe o el catarro.