La inmobiliaria de Villar Mir contrata a una mujer embarazada y revienta Linkedin

Olga Hernández Cámara, directora del departamento jurídico de Inmobiliaria Espacio, del Grupo Villar Mir, ha publicado recientemente en Linkedin un comentario sobre una contratación que acaba de firmar. La directiva explica que en una entrevista de trabajo con una mujer que encajaba con el perfil que estaba buscando para su departamento, "me comentó con gran apuro que acababa de enterarse de que iba a ser madre".

"Lo que más me sorprendió de todo es que ella misma se estaba auto descartando para el puesto", escribe en su cuenta en esta red profesional Hernández Cámara. "Lo más fácil", añade, "quizá hubiera sido eso". Pero la directora de jurídico de Inmobiliaria Espacio decidió continuar con la contratación.

"Pensé que lo honesto sería tratar su candidatura como si no estuviera embarazada", señala la directiva. "Si daba el perfil que yo buscaba antes de saber que estaba esperando un bebé ¿por qué debía cambiar después? ¿Qué son unos meses en la vida profesional de una mujer?", se pregunta.

Inmobiliaria Espacio desarrolla en la actualidad el Centro Canalejas y el rascacielos Caleido, en Madrid

"Con el apoyo de la alta dirección de mi compañía decidimos seguir adelante con la contratación. Y esta semana empieza a trabajar con nosotros", escribe la directiva del Grupo Villar Mir. "Soy madre de dos hijos y abogo por la igualdad. Pero sobre todo y ante todo creo que hay que luchar contra la discriminación laboral, tenga el origen que tenga", termina diciendo en Linkedin.

Repercusión en Linkedin

La explicación de lo ocurrido por parte de Olga Hernández Cámara en su perfil lleva más de 70.000 visitas y un centenar de comentarios en menos de una semana. Varios de los comentarios han sido redactados por otros directivos y directivas de compañías, y mujeres que han contado experiencias laborales relacionadas con embarazos.

"Yo, por desgracia, sin estarlo tuve que pasar por una entrevista en la que indirectamente querían calcular cuándo tenía pensado quedarme embarazada y así saber si era apta o no para el puesto", escribe una empleada de un conocido despacho de abogados. "Me pusieron en la siguiente situación: estamos en el año 2020 (esto fue en el 2011), te levantas y a quién tienes a tu lado, cuántos hijos tienes, que edades y qué coche tienes, etc...".

Un empleado de una entidad financiera escribe como comentario al de Hernández Cámara que hay muchas empresas "que cuando se enteran de que estás embarazada o buscándolo, te despiden o peor aún, te hacen la vida imposible y te hacen hacer tareas que no deberías para que al final te aburras y te largues (...)".

"Enhorabuena Olga Hernandez Cámara por esa visión de mujer y madre. Hacen falta más personas con tu coraje y valor para que España siga funcionando (...)", escribe una empleada de una aseguradora.

Inmobiliaria Espacio, filial al 100% del Grupo Villar Mir, cuenta en la actualidad con dos grandes proyectos en desarrollo en Madrid, el Centro Canalejas -varios edificios históricos en el centro de Madrid rehabilitados que albergarán un hotel de lujo y viviendas exclusivas- y Caleido, rascacielos que se construye junto a las Cuatro Torres.