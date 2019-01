La inmobiliaria de Blackstone y Santander ficha talento de Solvia, Altamira y Haya

Más de una decena de profesionales de Altamira de diferentes áreas se han ido a la nueva Aliseda y lo mismo ha pasado con otras compañías como Solvia, Haya Real Estate o Sareb. Este trasvase de talento guarda relación con la entrada de Blackstone, según explican fuentes financieras consultadas por Vozpópuli.

La nueva Aliseda poco tiene que ver con la antigua marca que pertenecía al Popular. Su gestión ha cambiado mucho tras la entrada del fondo americano.

"Se ha hecho una reestructuración muy potente y se ha duplicado la plantilla en menos de un año", asegura esta misma fuente, que subraya que los fichajes se han hecho a todos los niveles y que incluso se ha llegado a atraer a equipos, aunque nunca más grande de tres personas.

La nueva Aliseda Inmobiliaria es una sociedad conjunta de Blackstone (51% del capital) y Banco Santander (49%) y gestiona más de 10.300 millones de euros de activos y créditos inmobiliarios procedentes de Banco Popular, con un 80.000 inmuebles y 40.000 colaterales inmobiliarios.

El talento

Aparte de captar talento en la parte alta de la compañía, el servicer ha captado mucho talento 'junior' que busca crecer en el sector. "Irse a Aliseda en este momento es una forma de hacerte un hueco en el sector", asegura un responsable de inmobiliario de uno de los principales servicers del mercado.

Por otro lado, hay ciertos cargos con responsabilidad que también se han captado en el último medio año como Adolfo Blázquez Márquez, director de suelo (ex de Sareb); Fernando Romero Gómez responsable de suelo (ex de Sareb); Joaquín Ivars Morón, delegado de Suelo (ex de Solvia); Ángela Estrada, sales Marketing Manager (ex de Altamira); Jesús Teijelo Ferná, director del departamento Middle Office (ex de Altamira); José Carlos Moreno Ortiz, responsable de NPL Recovery (ex de Altamita); o Estíbaliz Parra, responsable Retail (ex de Altamira).