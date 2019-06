Los turistas ingleses ahorrarán en Zara, Primark y El Corte Inglés gracias al ‘brexit’

La posible salida del Reino Unido de la Unión Europea traerá consigo una alegría para los millones de turistas británicos que visitan España cada año. A partir de entonces podrán solicitar la devolución del IVA de todas las compras efectuadas en nuestro país, un derecho que sólo tienen los turistas extracomunitarios, es decir, con residencia habitual fuera de la UE.

El Reino Unido es el principal país emisor de turistas de España. El pasado año, 18,5 millones de británicos llegaron a nuestras fronteras, lo que representa más del 22% del mercado total. En este sentido, los primeros beneficiados del 'brexit' serían las empresas de tax free, según explica a este medio Alicia Maniega, directora general de la app b.free!, una aplicación móvil que permite realizar todo el proceso de devolución del IVA a través de Internet.

El proceso siempre es el mismo: el turista compra en cualquier establecimiento de España, donde solicita una factura, y valida los documentos en el aeropuerto para certificar que esa mercancía sale de España. Actualmente existen alrededor de cinco empresas autorizadas por la Agencia Tributaria para ofrecer este servicio, aunque b.free! es la única que gestiona todo el proceso digitalmente, desde la emisión del certificado necesario en el punto de venta hasta el cobro de la devolución.

Cualquier tienda y producto

Desde b.free! explican que se puede exigir la devolución de las tasas de cualquier producto, como ropa o aparatos electrónicos; y en cualquier establecimiento, tengan o no acuerdos con empresas de Tax Free. Inditex, Primark, El Corte Ingles... todas están incluidas. Sin embargo, no se puede recuperar el IVA de los servicios en restaurantes,hoteles o espectáculos. También se quedan fuera los alimentos, al no considerarse un gasto ocasional.

Los turistas recuperan entre el 10 y el 15% del Impuesto sobre el Valor Añadido, actualmente en el 21%, y el resto (entre el 6% y el 11%) es la comisión que cobran las empresas de tax free, así que el 'brexit' podría hacer crecer como la espuma su beneficio. "En el último año se llegaron a completar cuatro millones de operaciones de Tax Free y hubo 2.000 millones de ventas. Reino Unido es el principal país emisor de turistas así que si los ingleses también tienen este derecho, la cifra se duplicará", señala.

Además, Maniega argumenta que este cambio también favorecerá a los comercios, puesto que los británicos, al tener acceso a la devolución de los impuestos, posiblemente compren y gasten más. Por eso, según explica, al Estado le compensa hacer frente a estos reintegros, porque "los ingresos que se generan con el incremento de las compras son mucho mayores". "El tax free es un impulso para que el turista gaste más", señala.

Las facilidades son cada vez mayores. El año pasado los turistas debían acudir a la Guardia Civil para sellar las facturas manualmente, pero desde el 1 de enero de 2019 la Agencia Tributaria ha desarrollado un sistema de validación digital (DIVA) que facilita el proceso de devolución a estos visitantes. Además, el Gobierno también eliminó en julio del pasado año el importe mínimo de 90,16 euros exigido para la devolución, y sea cual sea el importe de la compra, tiene derecho a tax free.