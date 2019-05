La industria cosmética critica la “falta de transparencia” de la OCU y sale a la defensa de ISDIN

Este jueves, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), publicó los resultados de su último análisis comparativo entre las diferentes cremas solares para comprobar si ofrecen el índice anunciado. Como consecuencia, solicitó que se retiraran del mercado dos protectores solares - el Fotoprotector Pediatrics Transparent Spray SPF 50+ de ISDIN y el Babaria Infantil Spray Protector SPF+- por contar con un factor de protección solar inferior al de su etiquetado.

Según el estudio, el producto promocionado por ISDIN tiene en realidad un Factor de Protección Solar (SPF, por sus siglas en inglés) de 15, a pesar de estar etiquetado como +50, mientras que el de Babaria, que también se anuncia como protección muy alta, apenas alcanza el factor 30.

Los resultados del estudio de la asociación no han sentado nada bien entre la industria cosmética"

Los resultados del estudio de la asociación no han sentado nada bien entre la industria cosmética. Ayer por la tarde, después de que se hiciera público que la OCU solicitaba que se retirada del mercado uno de los productos, ISDIN emitió un comunicado en el que ponía en duda los parámetros utilizados por la asociación y aseguraba que su crema solar cumplía con todas las normativas.

De acuerdo con la compañía, su producto había sido sometido a “las pruebas más exigentes para probar su eficacia”. Con el objetivo de probarlo, en la nota informativa distribuida entre la prensa enumeraba un total de cinco "estudios independientes" en los que se ha demostrado que el producto tiene un SPF incluso superior al 50.

Además de defender a capa y espada su producto, desde el laboratorio dermatológico denunciaban que la OCU no facilitó en ningún momento una copia de su estudio por lo que la marca no ha podido “ verificar ni la metodología, ni la ejecución, ni la coherencia de los resultados” de dicho informe.

STANPA alega falta de transparencia

ISDIN no ha sido la única en poner en duda los parámetros utilizados por la OCU para solicitar la retirada de las dos cremas solares del mercado. Desde la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA) afirman que la OCU “carece de absoluta transparencia” y que no le dan “ningún tipo de credibilidad” a los parámetros utilizados por la asociación para determinar qué cremas solares infantiles cumplen con la normativa y cuáles no.

“No indica dónde se ha realizado ni quién es el equipo investigador, ni describe adecuadamente la metodología seguida”, afirma STANPA. Según fuentes cercanas a la organización, que aúna a un 90% de las empresas cosméticas en España, no es la primera vez que tienen que poner en entredicho los resultados publicados por la Organización de Consumidores y Usuarios.

La principal acusación que lanzan es que la asociación no cuenta con expertos en el sector y no ha llevado a cabo “todas las pruebas necesarias” para determinar que los dos fotoprotectores que se han puesto en duda no protegen del sol al nivel prometido.

“Los resultados publicados por OCU deberían ser contrastados en varios laboratorios con las diferentes fórmulas testadas, ya que acusar injustificadamente de que un producto “no cumple” con pruebas realizadas en un solo laboratorio del que se desconoce la metodología seguida y las condiciones del ensayo, es grave e insuficiente”, afirman.

La OCU desmiente

Desde la OCU han defendido su análisis y han asegurado que siempre se llevan a cabo en un laboratorio certificado, tras lo que informan de los resultados y de la metodología utilizada a los fabricantes, “a quienes se da un margen de tiempo para evaluar los resultados y responder”.

En particular, han respondido a las acusaciones de ISDIN, que señaló en su comunicado que no había podido verificar los resultados de su informe y que la OCU no había tenido en cuenta los estudios independientes a los que había sometido la marca a su crema solar.

Según la asociación, analizaron los “estudios independientes” aportados por ISDIN en su momento y consideraron que no refutaban en ningún momento su estudio, que es “más reciente”. En ese sentido, han asegurado que analizaron una treintena de productos, de los cuales 27 de ellos “pasaron la prueba sin ningún problema”.

OCU ha afirmado también que gracias a su estudio, que han realizado de manera conjunta con otras asociaciones europeas, ha provocado que la Agencia del Medicamento en Bélgica retire del mercado el protector solar infantil de ISDIN. Desde la marca afirman tajantemente que eso es falso y que la crema solar sigue a la venta en Bélgica.