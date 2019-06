Industria convoca a los gobiernos de Galicia y Asturias para analizar el plan de Parter y Alcoa

El Ministerio de Industria ha convocado a una reunión el próximo martes a Parter Capital, interesado en hacerse con las fábricas de Alcoa de Avilés y La Coruña, y a los gobiernos de Asturias y Galicia para conocer el proyecto industrial que el fondo suizo tiene para estas dos factorías.

La reunión está fijada para el martes 18 de junio a las tres de la tarde en la sede ministerial, según informaron hoy a Efe fuentes de la Delegación del Gobierno en Galicia.

Como ya adelantó Vozpópuli, la propuesta del fondo de inversión suizo ha sido la elegida por la productora de aluminio estadounidense para rescatar estas plantas, por delante de la propuesta del fondo alemán Quantum que, según detallan desde el mercado, sólo presentaba una oferta por el centro asturiano.

“Parter ha aceptado una de las principales condiciones de Alcoa: mantener empleos y condiciones durante al menos dos años”, explican fuentes de la compañía a este medio. “Sin embargo, no hay todavía un acuerdo final”, destacan. La negociación entre Alcoa y el fondo suizo tiene que cerrarse antes del 30 de junio.

Visto bueno de los comités de empresa

El proyecto industrial de Parter Capital ya fue presentado a los comités de empresa de ambas fábricas el viernes pasado. Según informó el de la fábrica de Alcoa en San Ciprián, en el municipio de Cervo (Lugo), "el proceso de venta cuenta cerrarse" durante esta próxima semana, e indica que "debe estar finalizado para el 30 de junio".

En el comunicado, según la agencia EFE, la representación de los trabajadores explica que "dentro del compromiso está el de rearranque de las electrolisis", si bien "condicionado a que el Gobierno garantice un precio de la energía estable que haga competitivas las plantas, lo que aún no está logrado".

Si las negociaciones llegan a buen puerto, los 690 empleados, 375 trabajadores directos en La Coruña y 315 en Avilés, mantendrán sus puestos de trabajo. Por su parte, según recuerdan desde Alcoa a Vozpópuli, el impacto del ERE en las cuentas de la compañía puede variar entre los 62 y 111 millones de euros en el segundo trimestre. "El 75% de este desembolso corresponderá a pagos en metálico", detallan.

Una cifra que habría sumar a los cerca de 110 millones de los gastos de restructuración del primer trimestre. La compañía insiste en que no quiere lograr ningún beneficio con la venta de las fábricas y que colaborará con 40 millones a la puesta en marcha las cubas de electrolisis.

Alcoa espera desbloquear la situación

Alcoa espera que su importante contribución económica en la operación, que excede significativamente los 40 millones comprometidos en el acuerdo del ERE, garantice la actividad industrial y el empleo en ambas plantas.

Las cifras que se están barajando en la negociación son confidenciales. No obstante, desde la compañía han mantenido durante este proceso que Alcoa no obtendrá beneficio económico con la operación. La empresa insiste en que todavía no hay decisión tomada. "La negociación que continúa es la que hay con Parter", afirman.

El fondo suizo Parter Capital está especializado en situaciones de 'turn around' de compañías que están en crisis. El fondo tiene como requisito de inversión apostar por industrias tradicionales con un volumen de ventas de 20 a 300 millones de euros. Su apuesta también incluye inversión y asesoramiento para sacar a Alcoa de esta situación.