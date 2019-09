Minsait presenta ante empresas e instituciones su oferta para posicionarse como socio estratégico en la transformación digital

Minsait, una compañía de Indra, ha mantenido un encuentro este jueves en Burgos con empresarios e instituciones donde les ha mostrado su portafolio de productos y soluciones y cómo a través de su tecnología se puede lograr un impacto en las empresas y en la sociedad. Con ello, la empresa pretende reforzar su papel de socio estratégico en el proceso de digitalización de la industria, un rol alineado con el del desarrollo de soluciones de Tecnologías de la Información y Transformación Digital.

Directivos de la compañía, entre los que se encontraban Cristina Ruiz, Consejera Directora General de Tecnologías de la Información de Indra, y Luis Abril, Director General de Energía, Industria, Consumo y Soluciones de Gestión Empresarial, han mostrado en dicho encuentro cómo ha evolucionado la oferta de la empresa y han reflexionado sobre el futuro de la tecnología.

“La digitalización es una pieza clave en la estrategia de las compañías”, señaló Cristina Ruiz en este encuentro, en el que citó seis tendencias que marcarán el crecimiento de la industria en los próximos tres años. Éstas son Inteligencia Artificial y Analitycs; Internet of Things; Cloud to the Edge (inteligencia y procesamiento distribuido); procesamiento del lenguaje natural; experiencias inmersivas (Realidad Virtual); y la gestión del riesgo (Blockchain y Ciberseguridad).

Minsait ha expuesto cómo ha fortalecido su oferta en los últimos meses. La oferta de Minsait está orientadahacia el valor añadido y tiene un claro compromiso con el impacto en clientes y en la sociedad. Es una ofertaend-to-end que incluye un amplio conjunto de soluciones, una extensa gama de servicios –que comprendendesde servicios de consultoría hasta servicios de ciberseguridad– y un ecosistema abierto donde tienen cabida los productos más innovadores, utilizando las tecnologías digitales y las capacidades diferenciales que Minsait ha construido en los últimos tiempos.