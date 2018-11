Inditex, Ferrovial, Sabadell... atentas al acuerdo sobre el brexit

Acercamiento entre la partes justo a cierre de mercado. El Gobierno británico y la Unión Europea han acordado un texto en el que se soluciona el problema de la frontera entre las dos Irlandas, según una información de la cadena pública irlandesa RTE y de la que se ha hecho eco la Agencia EFE.

La Comisión Europea ha ofrecido al Reino Unido que los viajes de los ciudadanos británicos a la Europa comunitaria se realicen sin visado si Londres adopta una medida recíproca con los ciudadanos europeos que quieran trasladarse al Reino Unido.

Tras la noticia la libra se revaloriza frente al euro más de 1% y sería natural que las compañías españolas más expuestas al mercado comenzaran la sesión de mañana con fuertes subidas por estos motivos. Entre ellas destacan nombres como Inditex, Sabadell, Ferrovial, Santander o IAG.

Una 'celebración' previa

Los inversores han anticipado este resultado en la jornada del martes. IAG y Sabadell han sido de los valores que más han subido del Ibex 35. El holding aéreo que aglutina a British Airways, Iberia, Vueling y Air Lingus ha repuntado un 3,38%, mientras que la entidad financiera ha vivido una subida del 2,55%.

Las acciones de Banco Santander también han disfrutado de una sesión compradora ante el posible entendimiento entre el Gobierno de Theresa May y Bruselas. La entidad de Ana Botín ha repuntado este martes un 2,23%. Por su parte, los inversores de Ferrovial han sido más prudente y ha cerrado la jornada con una subida del 0,76%. En el caso de Inditex, su cotización ha cerrado con una leve caída del 0,34%.

La libra en máximos de siete meses

El principal termómetro de este acuerdo en el mercado es la divisa. Y la libra esterlina se he hecho fuerte frente al euro. La divisa británica se revaloriza un 0,8% frente a la moneda comunitaria. El precio de la libra alcanza los 1,1548 euros, tras tocar un máximo intradía en 1,1552.

Un movimiento que los expertos ya anticipaban si finalmente las negociaciones sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea llegaban a buen puerto. Se trata del nivel máximo registrado por la libra desde el pasado 17 de abril, cuando marcó niveles de 1,1600. Esta cifra también es máximo de las últimas 52 semanas.

"Nadie se puede hacer ilusiones"

Los analistas, no obstante, piden prudencia ante este acuerdo. Stephanie Kelly, analista de Aberdeen Standard, considera que "es un acuerdo de mínimos y nadie se puede hacer ilusiones por lo complicado que ha sido llegar a esta posición. Pero aún no hemos llegado al final de esta etapa. El diablo estará en los detalles sobre la cuestión de la frontera irlandesa".

Kelly punta que todo depende de los detalles y, en última instancia, de "si Theresa May puede conseguir que el Parlamento lo apruebe. Hay una espada de Damocles sobre May, quien está en manos de sus propios parlamentarios, pues ella todavía tiene que convencer, tanto a sus parlamentarios, como al resto del Parlamento, y no tenemos garantías de que esto vaya a aprobarse", añade.