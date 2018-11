Hacienda confirma que cajas y cooperativas tendrán que pagar el impuesto de hipotecas

La secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, ha confirmado que las cajas rurales y las entidades de crédito estarán también sujetas al pago del Impuesto sobre los Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas, a diferencia de cuando este tributo recaía en el cliente y los consumidores de estas entidades estaban exentos de su pago.

"Nosotros no hemos tenido la intención de exceptuar a ninguna parte del sector, por lo que entendemos que las cajas rurales y las cooperativas de crédito están sujetas al pago del impuesto. La disposición derogatoria así lo recoge y, en cualquier caso, si hubiéramos querido hacer alguna excepción lo hubiéramos hecho", explicó Bardón al término de su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado.

La secretaria de Estado explicó que no es preciso modificar el texto refundido de la ley ni incluirlo en un Proyecto de Ley para aclarar este aspecto, ya que con la disposición derogatoria es suficiente y precisó que las cuestiones relativas al pago del Impuesto de los AJD no se van a incluir en la Ley Hipotecaria que se está tramitando. "No está en la excepciones y la derogatoria abarca la ley que regula las cajas rurales y cooperativas", zanjó.

Otros cambios

Bardón detalló que el resto de exenciones que existían en las comunidades autónomas en relación al pago del impuesto por parte de los hipotecados ya no tienen razón de ser, dado que "la normativa estatal cambia el sujeto pasivo": antes eran ciudadanos y ahora son entidades financieras, por lo que "ya no tienen cabida".

El Ministerio de Hacienda tiene previsto reunirse con las comunidades autónomas al final de esta semana para abordar el cambio que se ha producido en el pago de este impuesto y la secretaria apuntó a que el encuentro será "el jueves, el viernes o, en el peor de los casos, el lunes próximo".

Con respecto a si el Ejecutivo espera que se produzca un impacto en la recaudación fiscal al cambiar el sujeto pasivo del impuesto, la secretaria afirmó que no esperan que se produzca ningún cambio ni un sentido ni en otro, sino que será "neutro". Los impuestos sobre los AJD contribuyen a las arcas del Estado con 2.000 millones de euros cada año, de los que la mitad corresponden a hipotecas.

La próxima reunión sobre financiación autonómica se convocará de forma "inminente", apuntó, ya que la última vez que se vieron fue el 26 de septiembre y se emplazaron para retomar el diálogo a finales de octubre o principios de noviembre. No obstante, Bardón recordó que han seguido trabajando a pesar de no haberse reunido desde entonces.