¿Se han precipitado las compañías al endeudarse? Ikea ya negocia devolver las ayudas

Ikea ha reclamado al Ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz el inicio de conversaciones para devolver lo antes posible las ayudas recibidas los últimos meses por el impacto del coronavirus en su negocio.

La multinacional sueca está impulsando conversaciones con gobiernos de otros países europeos, también con la administración estadounidense, con el mismo objetivo, al constatar ahora que sus previsiones sobre el impacto del coronavirus en su actividad eran peores de lo que, a día de hoy, ha resultado ser.

Ikea "ha manifestado su disposición y total decisión de colaborar para ayudar en la recuperación de la sociedad española", indicó el domingo a este diario un portavoz del grupo en España. "Nos hemos dirigido al Ministerio de Trabajo porque responde al objetivo de Ikea actuar sobre los ámbitos y esferas más sensibles de las personas", añadió.

"Nos hemos dado cuenta de que la profundidad de la crisis no era tanta como habíamos temido", dice Tolga Öncü, exdirector de Ikea España

La postura de Ikea, que ha abierto ya la mayoría de sus tiendas en Europa, refleja la situación en la que ahora pueden encontrarse otras compañías al constatar que la rápida desescalada está sirviendo para mejorar sus ingresos a un ritmo mayor del esperado hace tres meses.

"Cuando la espesa niebla comenzó a desvanecerse, vimos cuál era nuestra capacidad de adaptación... Nos hemos dado cuenta de que la profundidad de la crisis no era tanta como habíamos temido, y que no duraría tanto como pensamos al principio", ha declarado este fin de semana Tolga Öncü, responsable global de Ikea de retail, y director de Ikea España hasta mediados de 2018, al diario Financial Times.

El ejecutivo de la multinacional sueca precisa en sus declaraciones al diario británico que ahora la compañía está analizando las distintas ayudas recibidas en los mercados en los que está presente, ya sea a través de créditos públicos o de financiación para reducir temporalmente la plantilla.

La Comisión Europea investiga a Ikea por posibles ventajas fiscales en Países Bajos

Ikea presentó en España entre finales de mayo y principios de abril un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que ha afectado a unos 6.600 empleados, el 83% de su plantilla en el país, motivado por el cierre de las tiendas por el estado de alarma decretado ante la pandemia del coronavirus. A finales de mayo comunicó que cancelaba el ERTE que aplicó al inicio del estado de alarma.

"Queremos estudiar conjuntamente con las autoridades cuál es la mejor manera de contribuir", señalaron el domingo a este periódico desde Ikea España. "Escuchar igualmente qué elementos sensibles son ahora los más necesarios; en qué aspectos y necesidades podemos ser más valiosos; estamos abiertos a explorar todos los mecanismos o programas que las autoridades nos digan", dijeron.

"Pese a que aún afrontamos muchos retos, ahora y en el futuro, en Ikea reconocemos que ha llegado el momento de contribuir para volver juntos más fuertes", subrayaron.

La iniciativa de Ikea coincide con un avance en las investigaciones que Bruselas está realizando sobre posibles ventajas fiscales del grupo en Países Bajos. La Comisión Europea inició sus averiguaciones en 2017, y el pasado día 30 de abril comunicó que las había ampliado.