El Ibex asume que Podemos seguirá en el Gobierno al menos hasta 2022

Los empresarios lo tienen claro. El Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos probablemente sea el peor para afrontar una crisis como la que se avecina, pero ahora mismo no hay alternativaposible.

Así lo indican a Vozpópuli dos pesos pesados del selectivo español, que dan por hecho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podrá completar buena parte de la legislatura, o al menos hasta 2022.

Ante las voces que piden que Sánchez debería echar a Podemos del Ejecutivo, los empresarios consultados por este diario consideran que es mejor la permanencia dePablo Iglesias en el Gabinete. De esa manera se implicaría en el plan de ajuste que exija Bruselas y ayudaría a contener la presión de la calle cuando más apriete el paro y la precariedad.

"No aspiramos a sacar a nadie del Gobierno porque esa no es misión de los empresarios, obligados a respetar las urnas como todos", comentan las fuentes consultadas. "Lo que sí le pedimos a Sánchez es que Podemos no estropee, que no haga mucho daño", añaden.

Una alternativa moderada

Los ejecutivos consultados creen que sería inviable emprender ahora mismo una operación que juntase a PSOE y PP en un mismo Gobierno. No solo porque ya ha quedado en el olvido la propuesta lanzada durante las primeras semanas de confinamiento sobre unos nuevos 'pactos de la Moncloa'. También porque, sostienen, es necesario que en el futuro haya una alternativa moderada y que no se haya quemado durante la crisis. En ese sentido, también consideran que el líder popular, Pablo Casado, necesita todavía tiempo para consolidar su posición.

"La probabilidad de que Sánchez saque adelante unos Presupuestos es alta y no creo que esta vaya a ser una legislatura corta", afirma uno de los ejecutivos consultados. "No veo que se pueda desestabilizar a Sánchez, y hasta diría que el PP está girando un poco después del test que supuso su negativa a apoyar la prórroga del estado de alarma", señala.

Los empresarios ya le han transmitido esta idea a Sánchez, si bien no han encontrado demasiada empatía en el presidente del Gobierno. Lo que sí le han pedido es que, en caso de mantener a Iglesias en el Ejecutivo, trate de evitar su intervención directa en la política económica lo más posible.

El impacto de la pandemia en la economía española está siendo ahora sustentado con los programas de ayuda pública del Gobierno y de Bruselas. Los empresarios destacan entre las medidas aprobadas por el Gobierno en materia económica, los avales concedidos por el ICO y los ERTEs. Pero el próximo año, si persiste la incertidumbre actual ante el coronavirus y posibles rebrotes, es previsible que los peores efectos de la crisis alcancen entonces a la población más desfavorecida.

"La gran prueba llegará en otoño, dependiendo de cómo acaben los ERTE y de la condicionalidad que traigan aparejadas las ayudas de la UE", advierten.

Cuando los ERTE se conviertan en ERE, cuando sea necesario reducir el gasto público y se agoten las ayudas, es preferible, consideran las fuentes empresariales consultadas, que Iglesias y sus compañeros de partido formen parte del Gobierno.

De esta manera, suponen, será más fácil contener las manifestaciones, protestas y huelgas que genere la crisis económica. Que Podemos tenga que lidiar con el descontento social como parte del Ejecutivo es preferible a que forme parte de la oposición, donde contaría con la oportunidad de incendiar más las calles.