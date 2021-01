Iberostar ultima 200 despidos en su división de viajes mientras arma su nueva aerolínea

Iberostar avanza en la negociación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 200 trabajadores de su división de receptivo y banco de camas, W2M (World 2 Meet), creada en 2016 y con oficinas en 15 países.

Los trabajadores afectados por este recorte no contaban con representación legal, por lo que han constituido una comisión ad hoc y han contratado a un abogado laboralista. Además, están siendo asesorados por al menos tres sindicatos diferentes -UGT, CCOO y SPV-, según ha podido saber Vozpópuli.

Fuentes cercanas a la compañía informan a este periódico de que los planes de la compañía pasan por incluir al resto de la plantilla de su división de viajes -alrededor de 300 empleados más- en un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE).

Mientras tanto, el grupo sigue armando su nueva aerolínea, World2Fly, que espera poner en marcha este año y para la que Gabriel Subías, consejero delegado de W2M y exCEO de Ávoris (Barceló), está fichando a parte de su equipo antiguo en la competencia, que también cuenta con sus propias aerolíneas (Evelop y Orbest).

Contrata personal para su aerolínea

En su descripción, la aerolínea se define como una compañía que "nace desde la experiencia de un gran equipo". Según informan fuentes cercanas a la empresa, alrededor de 80 personas se han pasado ya de Ávoris a World2Fly, incluidos algunos directivos.

Según informan fuentes cercanas a la empresa, alrededor de 80 personas se han pasado ya de Ávoris a World2Fly, incluidos algunos directivos

Entre ellos se encuentra el ya ex director general de Evelop, Bruno Claeys; el ex director general de distribución de Ávoris, Enric Riera; y el ex director general de producto y explotación de Ávoris, José Segura. Todos forman parte del antiguo equipo de Subías, que abandonó Ávoris en diciembre de 2019 y un mes más tarde fue nombrado máximo responsable de W2M. Su hermano, Alejandro Subías, repitió el mismo movimiento poco después.

World2fly pretende empezar a volar a Punta Cana (República Dominicana), Cancún (México) y La Habana (Cuba) a partir de esta primavera. La nueva aerolínea de Iberostar ya ha recibido su primer avión, un Airbus 330, al que pronto se sumará un A350.

Las fuentes consultadas precisan que para poner en marcha este proyecto que se inició antes de la pandemia y en el que han realizado una inversión millonaria, tal y como avanzó Vozpópuli el pasado mes de mayo, necesariamente tienen que efectuar unas determinadas contrataciones.

El objetivo es crear un turoperador dedicado a la oferta de paquetes de vuelo más hotel y otros servicios adicionales. Para ello, en la mayoría de los casos trabajaría con terceros pero también ofrecería sus hoteles, sus aviones -que prevé adquirir progresivamente-, y su propio canal de venta.