Iberia paraliza la venta de sus vuelos a China por el coronavirus de Wuhan

Iberia deja de vender sus vuelos a Shanghái (China) por el coronavirus que ya se ha cobrado la vida de 132 personas y casi 6.000 afectados. La compañía no ha aclarado por el momento si suspenderá los vuelos que tiene previstos al país asiático, como ya ha hecho su 'hermana' British Airways y otras muchas aerolíneas más.

Fuentes de la compañía han aclarado a Vozpópuli que "de momento, hasta que se tome la decisión de si se cancelan o no, no están admitiendo más pasajeros". En la página web de la aerolínea, los clientes ya no tienen la opción de adquirir nuevos billetes a Shanghái con Iberia, aunque siguen ofreciendo los de la compañía aérea Cathay Pacific en el marco de su acuerdo de código compartido.

"Estamos en contacto con el Ministerio de Sanidad y con el de Exteriores para tomar una decisión sobre nuestros tres vuelos a la semana con China. El siguiente avión sale el viernes, por lo que aún tenemos margen para tomar la decisión", añaden. Además, desde la semana pasada cualquier pasajero con billete puede posponer o anular su viaje a China sin coste adicional.

La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ya ha recomendado a los turistas no viajar a China y a las agencias flexibilizar los contratos en materia de cambios y cancelaciones por la expansión del coronavirus, pero, según dicen, "las aerolíneas no están dando todas las facilidades".

British Airways ya los ha cancelado

British Airways, parte del mismo grupo aéreo que Iberia -IAG-, ya ha cancelado este miércoles sus vuelos a China después de que el ministerio británico de Exteriores recomendase no viajar al país a menos que sea "esencial". "Hemos suspendido todos los vuelos hacia y desde China continental con efecto inmediato" tras la recomendación del Foreign Office, ha indicado la aerolínea.

La compañía opera vuelos diarios a Pekín y Shanghái desde el aeropuerto londinense de Heathrow, el de mayor tráfico en Europa. El Gobierno del Reino Unido está trabajando, según han indicado los medios, en un plan para repatriar a los británicos -unos 200- que estén en la provincia china de Hubei.

Las autoridades sanitarias británicas y agentes de inmigración empezaron hace unos días a localizar a unas 2.000 personas que llegaron al Reino Unido de Wuhan, la ciudad china donde empezó el brote del nuevo coronavirus, en las últimas dos semanas. Hasta ahora, no se ha declarado ningún caso de coronavirus en el Reino Unido, pero el Gobierno no ha descartado esa posibilidad.

Meliá, otra perjudicada en China

El grupo hotelero español Meliá es otro de los perjudicados por el coronavirus de Wuhan. La compañía ha reconocido que la ocupación en los cinco hoteles que opera en China es "muy baja". "Nuestros hoteles permanecen operativos pero, como consecuencia de las medidas establecidas por el Gobierno, las ocupaciones son muy pequeñas", señala la compañía en un comunicado.

Según reza el comunicado, los cinco hoteles "tienen ya implantados planes de contingencia, tanto desde el punto de vista de salud pública como en su operación cotidiana, ajustando y concentrando los servicios y el personal como aconseja la situación actual". Además, "la compañía ha tomado la decisión de facilitar los cambios en las reservas, y renunciar a los gastos de cancelación en los casos en que los clientes de nuestros hoteles de China lo requieran".