Iberia tiene siete meses para comprar Air Europa o pagar la sanción de 40 millones

Iberia tiene poco más de siete meses, hasta mayo de 2021, para completar todo el proceso de adquisición de Air Europa, incluida la aprobación por parte de la Comisión Europea, que fiscaliza la violación de los principios de competencia, según consta en el folleto de ampliación de capital remitido por IAG a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Si llegada la fecha Bruselas no hubiese otorgado las aprobaciones regulatorias necesarias o cualquiera de las partes eligiera rescindir el acuerdo de transacción, Iberia tendría que hacer frente al pago de una compensación por 40 millones de euros, según el acuerdo alcanzado entre ambas empresas.

Este plazo no responde a un plazo previsto en la normativa reguladora de la competencia (Reglamento UE 139/2004), sino que más bien parece coincidir con un periodo de un año y medio (18 meses) estipulado desde el anuncio del acuerdo el pasado noviembre de 2019, según comentan fuentes del sector a Vozpópuli.

Sin acuerdo cerrado

La irrupción del coronavirus ha trastocado la hoja de ruta de ambas compañías, así como su valor, lo que ha obligado a Iberia y Air Europa a renegociar los términos del contrato. Inicialmente el precio de compra se fijó en 1.000 millones, pero las últimas informaciones apuntan a que Iberia insiste en rebajarlo a al menos la mitad ante la pérdida de valor de los activos.

"A la luz del impacto significativo de la pandemia en las operaciones y finanzas de Air Europa, Iberia y Globalia están discutiendo sobre una posible reestructuración de la adquisición (incluido el precio de compra y la financiación en curso para el negocio de Air Europa)", reza el citado documento.

Luis Gallego, presidente de Iberia y futuro consejero delegado de IAG, ya amenazó con "no hacer" la operación si no se consigue "llegar a un punto de encuentro que sea bueno para ambas partes". Si la adquisición no se culminara, IAG tendría que compensar a Globalia con 40 millones de euros.

No obstante, por el momento el grupo anglo-hispano mantiene su versión de que la adquisición de Air Europa es "estratégica", pues reforzará la posición de IAG en Latinoamérica ante su competidor Air France-KLM y situará el hub de Madrid en la 'primera liga' europea.

Posibles retrasos

En cualquier caso, la petición al organismo regulador de la competencia (en este caso la UE) para que bendiga la operación no se enviará hasta que no se cierre el nuevo acuerdo, que depende en gran medida del rescate público de 400 millones de euros que paralelamente la familia Hidalgo, dueña del grupo Globalia y Air Europa, ha solicitado al Gobierno, una cuantía similar a las pérdidas estimadas.

Por el momento, todo apunta a que este rescate no implicará que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), holding público a través del que se gestiona el fondo de rescate de empresas estratégicas, entre en el accionariado de la aerolínea del grupo Globalia; sino que se formulará a través de préstamos participativos y créditos ordinarios.

En este sentido, previsiblemente también se retrasará el cierre de la operación, previsto inicialmente para la segunda mitad de este año. El todavía presidente de IAG, Antonio Vázquez, abrió la puerta hace unas semanas que la adquisición se culmine "en la segunda mitad de 2020 o en los primeros meses de 2021", una estimación que también refleja IAG en su escrito al mercado.