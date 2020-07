Reservan y luego no viajan: Iberia registra un "alto porcentaje" de absentismo en sus vuelos

El miedo a volar por el coronavirus sigue presente. Frente a lo ocurrido en "circunstancias normales",Iberia Express, la marca 'low cost' del grupo aéreo, registra en estos días un "porcentaje más alto" de clientes que reservan un asiento pero luego no viajan, sin cancelar ni avisar previamente, según informan desde la compañía a Vozpópuli.

Por lo general, las aerolíneas suelen contar con una mínima parte de viajeros que no se presentan en el embarque o que cancelan sus vuelos, por lo que emiten un número de billetes un poco mayor al de los asientos disponibles en el avión, una práctica legal conocida como 'overbooking'. Sin embargo, con la crisis del coronavirus, la cifra de ausentismo es más elevada de lo normal.

Esto no sólo provoca que estos pasajeros pierdan su vuelo, también impide a otros adquirir un billete para volar en ese mismo horario, según detallan desde la aerolínea. Actualmente, las aerolíneas están operando con menos capacidad de la habitual, y van ajustando la oferta a medida que se reactiva la demanda, con lo que el número de vuelos sigue siendo muy inferior al del año pasado por estas fechas.

Para evitar ese "alto porcentaje" de ausentismo, la compañía está enviando un correo electrónico a los pasajeros que tienen previsto volar con Iberia Express en las próximas semanas solicitándoles confirmación y recordándoles que, en caso de no hacerlo, pueden cambiar el vuelo por otra fecha u obtener un bono canjeable más adelante, en función de cuándo se realizó la reserva. No obstante, al no ser una cancelación de la aerolínea, el reembolso no es una opción.

"Como somos conscientes de que la actual situación generada por la covid-19 puede haber trastocado tus planes, nos ayudaría mucho saber si finalmente has decidido no volar", reza el email. A continuación, la aerolínea recuerda al cliente las dos opciones disponibles y le pide que "haga click" en el botón de "no voy a volar" si esa es su decisión. Por contra, "si continúa con sus planes, no hace falta que haga nada".

Desde Iberia Express indican que con este correo electrónico "satisfacen dos intereses": por un lado, "informamos a los pasajeros de que existe una política comercial flexible que le permite volar más adelante" y, en caso negativo, "también permitimos que haya más capacidad disponible en ese vuelo para gente que necesita un billete".

Gestionar mejor sus recursos

Además, según informa la aerolínea a este medio, puede tener "una información más fiable de la ocupación real que tendrá un avión" y ajustar sus recursos a la demanda para ser más eficientes en esta "situación excepcional" en la que todas las compañías buscan reducir costes para superar la crisis. "De esta manera podemos anticiparnos", añaden desde la filial 'low cost' de Iberia.

La compañía aérea asegura que está recuperando sus vuelos progresivamente desde el pasado 8 de junio, pues hasta entonces apenas contaban con seis vuelos a la semana. El crecimiento se produce especialmente desde el 21 de junio, cuando finalizó el estado de alarma y se levantaron las restricciones a la movilidad.

De esta forma, Iberia Express aumentará el número de frecuencias en Canarias y Baleares en las próximas semanas hasta alcanzar los 600 y 400 vuelos, respectivamente, entre los meses de julio y agosto. Además, recuperará las rutas con ciudades europeas como Ámsterdam (a mediados de julio), París, Londres, Mánchester y Berlín (estas cuatro últimas ya en agosto).