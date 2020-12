La defensa del exnúmero dos de Iberdrola carga contra la declaración de Del Olmo

El exnúmero dos de Iberdrola, José Luis San Pedro, insiste en negar ante el juez que José Antonio del Olmo, excontroller de la eléctrica, le hiciera entrega o enseñara un documento que presuntamente implicaría al grupo energético en la elaboración de una trama de facturas falsas para abonar los servicios que prestaba el excomisario José Manuel Villarejo.

Los abogados de San Pedro, y también del director de Administración y Control de Iberdrola, Juan Carlos Rebollo, presentaron un escrito el viernes pasado ante el Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, que investiga el caso Villarejo, horas después de que declarara, también como investigado, José Antonio del Olmo.

En ese escrito, la representación legal de San Pedro y Rebollo, ambos imputados junto a Pablo Insunza -director del Departamento de Administración de Iberdrola- en la investigación que sigue el juez Manuel García Castellón por la contratación del excomisario José Manuel Villarejo, lamenta que el Ministerio Fiscal no aprovechara la declaración de Del Olmo de la pasada semana para aclarar el origen del documento que implicaría a Iberdrola en esos pagos.

Del Olmo declaró el pasado jueves ante el juez García Castellón como investigado por los pagos de Iberdrola a Villarejo

Del Olmo ha sido uno de los principales testigos en el caso Villarejo que afecta a Iberdrola. El exdirectivo de la compañía sostiene que en diciembre 2004 depositó ante notario (el exdiputado del PP Luis Ramallo) un documento bajo el título 'Contabilización de facturas anómalas por la Dirección de Seguridad Corporativa'.

Ese informe apuntaría a una trama de facturas falsas creada para maquillar los pagos de Iberdrola a Cenyt, una de las sociedades de José Manuel Villarejo empleadas aparentemente en espionajes irregulares y chantajes a empresarios.

Sin embargo, el juez García Castellón, tras solicitarlo la Fiscalía, imputó a Del Olmo el pasado 23 de noviembre, "por su presunta participación en un delito de cohecho".

El juez explicó en el auto que es necesario "practicar nuevas diligencias" para aclarar si el informe "aparentemente emitido en el ámbito de la Dirección, Administración, Control y Regulación de Iberdrola", fue elaborado y presentado "al investigado José Luis San Pedro Guerenabarrena, o puede tratarse de un documento elaborado ad hoc para su protocolización (...)".

Los abogados de San Pedro lamentan que el fiscal no interrogara más a fondo a Del Olmo sobre el documento entregado en notaría en 2004

El magistrado indicaba en ese mismo auto del 23 de noviembre que no puede descartarse que Del Olmo, como declaró 13 días antes en el mismo juzgado José Luis San Pedro, "hubiera confeccionado expresamente el documento y procediera luego a protocolizarlo con la finalidad de cubrir su responsabilidad como controller validador de las facturas".

Del Olmo declaró, ya como investigado, ante el juez el pasado jueves, contestando únicamente a las preguntas que le fueron formuladas por el Ministerio Fiscal, por el juez y sus abogados, haciendo uso de sus derechos constitucionales como investigado a no responder a las cuestiones realizadas por los abogados del resto de imputados.

En su escrito del pasado viernes, la defensa de San Pedro y Rebollo lamenta que en esa declaración "el interrogatorio dirigido al mismo por parte del Ministerio Fiscal no tuvo por objeto en modo alguno" la aclaración de la procedencia de ese documento, que fue aportado a una notaría en diciembre de 2004.

"El Ministerio Público perdió una inestimable oportunidad de interrogar al declarante sobre lo que verdaderamente justificaba su comparecencia", dicen los abogados en ese mismo escrito.

Lagunas y contradicciones

Los abogados de San Pedro y Rebollo sostienen que, a pesar de todo, de la declaración del pasado jueves de Del Olmo se desprenden "llamativas contradicciones" y "gravísimas lagunas".

Entre esas supuestas contradicciones, los abogados llaman la atención sobre lo declarado por Del Olmo ante el juez en otras ocasiones. El 16 de diciembre de 2019, este declaró lo siguiente a preguntas del fiscal:

Fiscal: "¿Ud. se refiere que este documento se lo entrega, le entrega una copia de este documento firmado, o le hace ver este documento y el señor San Pedro lo rechaza?"Del Olmo: "No lo recuerdo exactamente, pero ese documento se lo enseñé seguro. Ahora, si le di copia, si le di ese documento y yo tenía copia, no lo recuerdo exactamente. Lo más probable es que se lo enseñase, lo hablásemos y me lo diese, pero no recuerdo cómo fue".

Del Olmo negó el pasado jueves mantener una relación de amistad con el anterior director de seguridad de Iberdrola, Marcos Peña

Y el jueves pasado, sobre la misma cuestión, en la declaración de Del Olmo, estas fueron las preguntas y respuestas:

Fiscal: "¿El documento de 1/12/2.004 se lo entregó en mano Ud a JLSP [José Luis San Pedro] en sudespacho de Bilbao?"Del Olmo: "Sí".Fiscal: "¿Qué paso exactamente?"Del Olmo: "No lo recuerdo exactamente, le presenté el documento encima de la mesa. A los tres o cuatro minutos JLSP me dijo que no quería saber nada, me lo devolvió. Y no se lo entregué a nadie, bueno, al Notario solamente".Fiscal: "¿Pero que le dijo JLSP?"Del Olmo: "Que me olvidara".

Los abogados de San Pedro y Rebollo indican en su escrito del pasado viernes que "sorprende extraordinariamente el nivel de detalle" en la última declaración de Del Olmo, y se preguntan si ese "repentino recobro de memoria", tendría algo que ver con "el hecho de que ahora esté llamado como investigado a las actuaciones".

También llaman la atención los abogados sobre la relación entre Del Olmo y Marcos Peña, exdirector de Seguridad de Iberdrola, y que sería la persona que habría sugerido a Del Olmo que depositara ante notario ese documento sobre contabilización de facturas anómalas.

En su declaración de diciembre de 2019, Del Olmo comentó: "… No sé si a la semana siguiente o un poco más tarde me encontré, por temas de trabajo, con el antiguo jefe de seguridad de Iberdrola, Marcos Peña, al que sustituyó Antonio Asenjo. Le comenté el tema, porque tenemos mucha amistad…".

Sin embargo, el pasado jueves, advierten los abogados, Del Olmo subrayó "de manera expresa que el tal señor Marcos Peña no es amigo suyo. Que esto se ha dicho en la prensa".

La representación legal de San Pedro y Rebollo aportan en su escrito del viernes al juzgado otras aparentes contradicciones en las declaraciones de Del Olmo, con el objetivo de "dejar constancia de todas y cadauna de ellas para que puedan ser tomadas en consideración al valorar la credibilidad de la versión por él ofrecida".