El exdirector de seguridad de Iberdrola saca a relucir los 'trapos sucios' del expolicía Marcos Peña

La representación legal de Antonio Asenjo, exjefe de Seguridad de Iberdrola, advierte en un reciente escrito enviado al Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, sobre "un posible móvil espurio, de resentimiento, venganza o enemistad" de algunos de los testigos e imputados en la pieza del caso Tándem que afecta a la eléctrica española.

Y saca a relucir, en ese mismo escrito, algunos aspectos turbios publicados en el pasado sobre Marcos Peña, director de Seguridad de Iberdrola bajo la presidencia de Íñigo de Oriol. Como su supuesta vinculación con el caso de los espías de la Comunidad de Madrid, o su participación en la construcción de un bulo que afectaba al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Marcos Peña, expolicía, acompañó en diciembre de 2004 a José Antonio del Olmo, ex controller de Iberdrola, a la notaría en Madrid del exdiputado del PP Luis Ramallo para depositar un documento titulado 'Contabilización de facturas anómalas por la Dirección de Seguridad Corporativa'. También acudió con ellos a la notaría otro exdirectivo de Iberdrola, Ángel Zarabozo.

El exdirector de 'El Mundo', Pedro J. Rodríguez, identificó a Peña y Zarabozo como los informantes de una noticia falsa

Ese informe apuntaría a una trama de facturas falsas creada para maquillar los pagos de Iberdrola a Cenyt, una de las sociedades del excomisario José Manuel Villarejo, empleada aparentemente en espionajes irregulares y chantajes a empresarios.

La defensa de Asenjo -imputado en el caso, como también lo está Del Olmo- al igual que los abogados de otros investigados, sostienen que ese documento fue creado ad hoc, y que respondió a la fuerte enemistad que tanto Del Olmo como Peña y Zarabozo sentían hacia Ignacio Sánchez Galán.

Ignacio Sánchez Galán, vicepresidente de Iberdrola cuando se depositó en notaría el citado documento, "era odiado por el exinspector de Policía D. Marcos Peña. Empero, no solamente por él, sino que también lo era por el Sr. D. Ángel Zarabozo. Y por el Sr. del Olmo Ruíz, por cierto", dice la defensa de Antonio Asenjo.

No sería la primera vez que Peña y Zarabozo se ven en una maniobra de confección de informes falsos, dice el abogado de Asenjo

La representación legal de Asenjo dice en su escrito a la Audiencia Nacional que no sería la primera vez "que los Sres. D. Marcos Peña y D. Ángel Zarabozo se ven involucrados en una turbia maniobra de confección de informes falsos que filtran interesadamente a la prensa con fines espurios".

Peña, recuerda el abogado de Asenjo, estuvo en el origen de una información falsa contra el Gobierno en mayo de 2006, referida a un supuesto trato de favor dentro del ICAC en el escándalo del fraude de la filatélica Afinsa.

El diario El País publicó que la "información falsa cocinada por Marcos Peña apareció entre mayo y junio de 2006 en el diario El Mundo e involucraba a Jorge Blázquez Lidoy, número dos de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, que entonces dirigía Miguel Sebastián".

Marcos Peña negó su participación en el que se conoció como el caso de los espías de la Comunidad de Madrid

El director de El Mundo entonces, Pedro J. Ramírez, identificó a Peña y Zarabozo como los informantes de aquella noticia falsa.

"Es reseñable que el director de El Mundo, en ese caso, no hiciese uso de la prerrogativa de los periodistas en lo concerniente a no revelar sus fuentes; no, en este caso, y habida cuenta del convencimiento del director de El Mundo de que había sido engañado y manipulado vilmente, desveló que sus informantes habían sido los referidos Sres. Ángel Zarabozo y Marcos Peña", subraya la defensa de Asenjo.

También recuerda la representación legal del exdirector de Seguridad de Iberdrola, la presencia de Peña en el conocido como caso de los espías de la Comunidad de Madrid.

Se refiere a la publicación, en El País, de una información publicada en enero de 2009, en la que se decía que Marcos Peña, "asesor de Granados desde julio pasado, dirige un equipo que cuenta con varios ex guardias civiles. Obtienen datos reservados, al margen del control político o legal, a través de sus investigaciones y de sus contactos en la Policía y la Guardia Civil". Peña negó en todo momento su vinculación con los hechos publicados.

La defensa de Asenjo señala al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, al frente del caso Villarejo, que el odio declarado que Marcos Peña, Del Olmo y Zarabozo sentían hacia Sánchez Galán, y las informaciones publicadas sobre Peña, "enturbian la sinceridad del testimonio prestado por todos ellos en esta sede judicial, generando un estado de incertidumbre incompatible con la formación de una convicción inculpatoria asentada sobre bases firmes".